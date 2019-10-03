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  3. Fransa'nın Türkiye maçı kadrosu belli oldu

Fransa'nın Türkiye maçı kadrosu belli oldu

Fransa'nın Türkiye maçı kadrosu belli oldu

Fransa Milli Takımı teknik direktörü Didier Deschamps, Türkiye Milli Takımı ve İzlanda ile oynayacakları maçın 23 kişilik kadrosunu açıkladı.

Fransa Milli Takımı teknik direktörü Didier Deschamps, Türkiye Milli Takımı ve İzlanda ile oynayacakları maçın 23 kişilik kadrosunu açıkladı.

Mandanda kadroya geri dönerken; Nzonzi kadroda kendisine yer bulamadı.

İşte o isimler...

Kaleciler: Lloris, Areola, Mandanda

Defanslar: Pavard, Varane, Hernandez, Lenglet, Digne, Dubois, Kimpembe, Zouma

Orta sahalar: Kante, Tolisso, Ndombele, Matuidi, Sissoko

Forvetler: Giroud, Griezmann, Mbappe, Ben Yedder, Coman, Ikone, Lemar

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