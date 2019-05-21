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Fransa'nın Türkiye maçı kadrosu açıklandı

Fransa'nın Türkiye maçı kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki rakiplerinden Fransa, Türkiye maçı kadrosunu açıkladı.

Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps, Bolivya, Türkiye ve Andorra maçlarının kadrosunu açıkladı. Steve Mandanda'ya yer vermeyen Horozlar'ın çalıştırıcısı, Maignan, Lenglet, Dubois ve Ben Yedder'i çağırdı

Kadroda şu isimler yer aldı:

Kaleci: Areola, Maignan, Lecomte, Lloris

Defans: Digne, Mendy, Varane, Dubois, Pavarad, Zouma, Leglet, Umtiti

Orta Saha: Kante, Pogba, Matuidi, Sissoko, Ndombele

Forvet: Ben Yedder, Griezmann, Thauvin, Coman, lemar, Giroud, Mbappe

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