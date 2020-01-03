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  3. Fransa'nın Guingamp takımında oynayan Nathael Julan hayatını kaybetti

Fransa'nın Guingamp takımında oynayan Nathael Julan hayatını kaybetti

Fransa'nın Guingamp takımında oynayan Nathael Julan hayatını kaybetti

Fransa Ligue 2 ekibi Guingamp, 23 yaşındaki forveti Nathael Julan'ın bugün öğleden sonra geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiğini açıkladı.

23 yaşındaki golcü futbolcu Nathael Julan'ın bugün öğleden sonra trafik kazası geçirdi. Fransız kulübü Julan'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

SEZON BAŞINDA TAKIMA GERİ DÖNMÜŞTÜ

Kariyerinde toplam 68 maça çıkan 1.95 boyundaki santrafor bu maçlarda 11 gol kaydetti.

Futbola Le Havre’de başlayan genç golcü, devre arasını Valenciennes’te kiralık olarak geçirmiş Haziran’da takımı Guingamp’a dönmüştü

Cumartesi günü oynanması beklenen Guingamp- Concarneau hazırlık maçı yaşanan trajik olay nedeniyle iptal edildi.


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