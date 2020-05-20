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aksam.com.tr
  • 20 Mayıs 2020 Çarşamba 22:15
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  • 20 Mayıs 2020 Çarşamba 22:15

Fransa'dan radikal karar: Küme düşme olmayacak!

Fransa'dan radikal karar: Küme düşme olmayacak!

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbol liglerinin sonlandırıldığı Fransa'da, İkinci Futbol Ligi'nde (Ligue 2) bu sezon küme düşme olmayacağı açıklandı.

Profesyonel Futbol Ligi'nden (LFP) yapılan açıklamada, bu sezon Ligue 2'de hiçbir takımın küme düşmeyeceği ve 2020-2021 sezonunun alt ligden yükselen iki kulüp de dahil edilerek 22 takımla oynanacağı belirtildi.

Paris Saint-Germain'in (PSG) şampiyon ilan edildiği Ligue 1'de son iki sırada bulunan Amiens ve Toulouse küme düşürülmüş, Ligue 2'nin ilk iki sırasında yer alan Lorient ve Lens de Ligue 1'e yükseltilmişti.

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