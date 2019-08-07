Fransa'dan Kostas Mitroglou için transfer açıklaması

Galatasaray'da ayrılacaklar listesinde bulunan ve ismi Fransa Ligi takımlarından
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Nantes ile anılan Kostas Mitroglou için açıklama geldi.
Nantes Genel Menajeri Franck Kita, ismi takımlarıyla anılan Yunan golcü hakkında konuştu.
''MITROGLOU İSMİNİ VERMEDİM, TARTIŞAMAM''
Fransız basını tarafından kendisine yöneltilen ''Mitroglou ile ilgileniyor musunuz?'' sorusunu cevaplayan Kita, ''Teknik direktörle bir çok oyuncu hakkında konuşuyoruz. Basının aktif olduğu bir zamanda böyle haberlerin çıkması normaldir. Sadece size sunduğum isimler hakkında tartışabiliriz. Mitroglou gibi ismini vermediğim futbolcular hakkında cevap veremem.'' sözlerini kullandı.
YENİ ROTASI İTALYA!
Öte yandan İtalyan basını, Yunan forvetin yeni adresinin İtalya olabileceğini duyurdu. Serie A takımlarından Lecce, Spal ve Udinese'nin Mitroglou'nun durumunu yakından takip ettiği ve yakın bir zamanda teklif yapılacağı belirtildi.
(Sporx)
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