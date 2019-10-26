Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7798
  • 6,4214
  • 279.308
  • 100216
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Fransa'da Yusuf Yazıcı fırtınası

Fransa'da Yusuf Yazıcı fırtınası

Fransa'da Yusuf Yazıcı fırtınası

Fransa Ligi'nde 11. hafta maçında Lille ile Bordeaux karşı karşıya geldi. Karşılaşmada kazanan 3-0'lık skorla Lille oldu.

Lille'e galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Benjamin Andre, 62. dakikada penaltıdan Yusuf Yazıcı ve 90+1. dakikada Loic Remy kaydetti.

Benjamin Andre'nin golünde pası veren milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Fransa Ligi'nde ikinci asistini yaptı. İkinci yarıda Zeki Çelik'in ceza sahasında düşürülmesinin ardından penaltı kazanan Lille'de topun başına geçen Yusuf Yazıcı, Fransa Ligi'nde ilk golünü attı. Yusuf Yazıcı, Loic Remy'nin golünde de asist yaparak, asist sayısını 3'e yükseltti.

Lille'de Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı, 90 dakika sahada kalırken, maçın dikkat çeken isimlerinden oldular.

Bu galibiyetin ardından Lille puanını 18'e yükseltti. Bordeaux 15 puanda kaldı.

Fransa Ligi'nde gelecek hafta Lille, Marsilya'ya konuk olacak. Bordeaux, Nantes'ı ağırlayacak.

YUSUF YAZICI'NIN PERFORMANSI

1 goal

2 asist

28 pas

79% pas isabeti

5 kilit pas

1 başarılı dripling

2 top kapma

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Defne Samyeli'den Cem Yılmaz'a gönderme!
Aslı Enver ile Murat Boz çiftinden üzücü haber!
Bu özelliğini kimse bilmiyordu! Özge Özpirinçci meğer...
Onur Tuna yakalanınca panikledi! 'Kız arkadaşım...'
Evlilik sorularına böyle yanıt verdi
<p>Bostancı´da köpek gezdiriciliği işini yapan Onur Karavılkov köpeklerin bir şekilde enerjisini atı

Köpekleri Gezdirip, Ayda 6 Bin Lira Kazanıyorlar...

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Yalova'da tarihi keşif! Sular altından çıktı

669 yıllık İmera Manastırı restore ediliyor