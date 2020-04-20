Fransa'da yeni sezonun ne zaman başlayacağı açıklandı

Fransa Futbol Federasyonu LFP, bugün yaptığı duyuru ile eğer izin verilirse 2019-20 sezonunun kalan kısmının 17 Haziran tarihinde 2020-21 sezonunun ise daha önce konuşulduğu gibi 22-23 Ağustos 2020 tarihinde başlayacağını duyurdu.

Fransa Futbol Federasyonu (LFP), 2019-2020 sezonunun 17 Haziran tarihinde tekrar başlatılarak 25 Temmuz’da sonlandırılmasının hedeflendiğini açıkladı. LFP ayrıca, 2020-2021 sezonunun da daha önce açıklandığı gibi 22-23 Ağustos gibi başlatılmasının öngörüldüğünü açıkladı.

Yapılan açıklamada Fransa'da genel olarak koronavirüsü salgını ile ilgili alınacak kararın ve 23 Nisan 2020 tarihinde UEFA tarafından açıklanacak Şampiyonlar Ligi fikstürü ve kararlarının etkili olacağı da belirtildi.