Fransa'da yeni sezonun ne zaman başlayacağı açıklandı

Fransa Futbol Federasyonu (LFP), 2019-2020 sezonunun 17 Haziran tarihinde tekrar başlatılarak 25 Temmuz’da sonlandırılmasının hedeflendiğini açıkladı. LFP ayrıca, 2020-2021 sezonunun da daha önce açıklandığı gibi 22-23 Ağustos gibi başlatılmasının öngörüldüğünü açıkladı.
Yapılan açıklamada Fransa'da genel olarak koronavirüsü salgını ile ilgili alınacak kararın ve 23 Nisan 2020 tarihinde UEFA tarafından açıklanacak Şampiyonlar Ligi fikstürü ve kararlarının etkili olacağı da belirtildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbola verilen arada, depresyon semptomları gösteren oyuncu sayısının iki kat arttığı belirtildi.
UEFA, koronavirüs tehlikesi nedeniyle ara verilen futbol maçlarının geleceğiyle ilgili yarın ve 23 Nisan Perşembe günü toplantı yapacak.
Fenerbahçe İdari Menajeri Volkan Ballı, açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu Radamel Falcao, giydiği tuluma ismini yazan sağlık çalışanına teşekkür etti.
Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Adı özellikle Erol Bulut ile sık sık anılan Sarı-Lacivertliler için son iddia ise Şili basınından geldi. La Cuarta'nın haberine göre Fenerbahçe, tecrübeli teknik adam Manuel Pellegrini ile görüşüyor. Haberde, temasların ciddi boyuta ulaştığı ve Pellegrini'nin İstanbul'a gelmek istediği detayına da yer verildi.
Gelecek sezon takımı gençleştirmek isteyen Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Dünyaca ünlü gazeteci Manu Lonjon, Sarı-Kırmızılıların, Groningen'de forma giyen ön libero Azor Matusiwa'yı istediğini belirtti. 21 yaşındaki Hollandalı futbolcunun güncel piyasa değeri ise sadece 900 bin Euro.
Sofiane Feghouli'nin satılmasına kesin gözüyle bakılan Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Cezayirli yıldızın yerine futbolcu arayan Sarı-Kırmızılılar, Huracan'da forma giyen Norberto Briasco'yu gündemine aldı.