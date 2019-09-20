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  3. Fransa'da soyunma odasında hırsızlık

Fransa'da soyunma odasında hırsızlık

Fransa'da soyunma odasında hırsızlık

Fransa Ligi ekiplerinden Nice forması giyen Danimarkalı oyuncu Kasper Dolberg, kötü bir sürpriz yaşadı.

Bu sezon başında Ajax'tan Nice takımına transfer olan Danimarkalı forvet Kasper Dolberg'in başına ilginç bir olay geldi.

Takım ile yaptığı antrenman sonrasında soyunma odasının yolunu tutan Kasper Dolberg, beklenmedik bir sürprizle karşılaştı.

70 BİN EURO DEĞERİNDEKİ SAATİ ÇALINDI

Eşyalarının karıştırıldığını farkeden oyuncu, kulüp idarecilerine 70 bin Euro değerinde olan saatinin çalındığını bildirdi. 

21 yaşındaki oyuncu, bu yaz 18 milyon euro transfer bedeliyle transfer olmuştu.

(Sporx)

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