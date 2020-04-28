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aksam.com.tr
  • 28 Nisan 2020 Salı 16:17
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  • 28 Nisan 2020 Salı 17:08

Fransa'da Ligue 1 ve Ligue 2 iptal edildi

Fransa'da Ligue 1 ve Ligue 2 iptal edildi

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Fransa Başbakanı Edouard Philippe, Ligue 1 ve Ligue 2'de sezonun sona erdirildiğini açıkladı.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, eylül ayından önce futbol organizasyonlarının başlamayacağını ve Ligue 1 ile Ligue 2'de sezonun sona erdirildiğini duyurdu.

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Fenerbahçe'den Yusuf Namoğlu'na çok sert cevap
Fenerbahçe'den Yusuf Namoğlu'na çok sert cevap

Fenerbahçe'den Yusuf Namoğlu'na çok sert cevap

Fenerbahçe, MHK eski başkanı Yusuf Namoğlu'nun bugün verdiği röportajla ilgili çok sert bir açıklama yayımladı.

Ve resmi açıklama geldi: Ligleri iptal ettik
Ve resmi açıklama geldi: Ligleri iptal ettik

Ve resmi açıklama geldi: Ligleri iptal ettik

L'Equipe'in haberine göre Fransa'da Ligue 1 ve Ligue 2, şu anki sıralamayla tescil edilecek. Gelecek sezon ise ağustos ayında başlayacak.

Canlı yayında 3 yıldızı fena haşladı: İndirim yapmazsa gitsinler!
Canlı yayında 3 yıldızı fena haşladı: İndirim yapmazsa gitsinler!

Canlı yayında 3 yıldızı fena haşladı: İndirim yapmazsa gitsinler!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, takımda yüksek maaş alan yabancı futbolcularla ilgili çok konuşulacak ifadeler kullandı. Çebi; Domagoj Vida, Jeremain Lens ve Adem Ljajic için “İndirim yapmazlarsa gitmelerini tercih ederim” dedi.

Nihayet! İşte Fener'in yeni hocası
Nihayet! İşte Fener'in yeni hocası

Nihayet! İşte Fener'in yeni hocası

Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Daha önce Sarı-Lacivertlilerin gündemine Erol Bulut, Abdullah Avcı, Daum, Blanc, Di Francesco, Giampaolo, Nenad Bjelica, Silas gibi isimler girmişti ancak son iddia Romanya basınından geldi. Al Hilal'i çalıştıran Razvan Lucescu'nun gelecek sezon Fenerbahçe'nin başında olacağı öne sürüldü. Haberin detayında Razvan'ın babası Mircea Lucescu'nun da Sarı-Lacivertlilerde danışman olarak görev yapacağı belirtildi.

Galatasaray transferde bombayı patlattı!
Galatasaray transferde bombayı patlattı!

Galatasaray transferde bombayı patlattı!

Mert Hakan, resmi imzayı atmasa da, G.Saraylı olduğunu tavırlarıyla gösteriyor. Yıllar önce sosyal medyada kulübü takibe aldı, gelen tepkilere rağmen geri adım atmadı. Korona testleri pozitif çıkan Terim ve Albayrak'a geçmiş olsun dileklerini ileterek de vefasını ortaya koydu.

Beşiktaş'tan dev transfer operasyonu! İşte isimler
Beşiktaş'tan dev transfer operasyonu! İşte isimler

Beşiktaş'tan dev transfer operasyonu! İşte isimler

Yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden start veren ve zirveye oynayacak bir kadro kurmak için düğmeye basan Beşiktaş'ta son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda hareket eden siyah-beyazlılar, gündemdeki 3 yıldızın en az 2'sini kadrosuna katmak için girişimlerine başladı.

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye ilk transfer
Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye ilk transfer

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye ilk transfer

Sezon sonunda futbolculuk kariyerini sonlandıracak olan Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın büyük oranda anlaştığı Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile görüşen tecrübeli futbolcu, bu iki oyuncuyu ikna edemedi. Emre Belözoğlu son olarak ise Alpaslan Öztürk ile temas kurdu.
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