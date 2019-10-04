Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7077
  • 6,2634
  • 276.634
  • 103061
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Fransa'da Kylian Mbappe şoku! Türkiye maçında sahada olacak mı?

Fransa'da Kylian Mbappe şoku! Türkiye maçında sahada olacak mı?

Fransa'da Kylian Mbappe şoku! Türkiye maçında sahada olacak mı"

Kylian Mbappe, yaşadığı sakatlık nedeniyle Fransa'nın oynayacağı İzlanda ve Türkiye maçlarını kaçırabilir.

Paris Saint Germain'in 20 yaşındaki yıldızı Kylian Mbappe'ye sakatlık şoku.

Salı günü oynanan Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Galatasaray'a karşı sakat olduğu için ilk 11 başlamayan fakat sonradan oyuna dahil olan Mbappe'nin durumu ciddiyet kazanmaya başladı.

RİSKE EDİLMEMESİ BEKLENİYOR

Sol ekleminde yaşadığı ağrılar sebebiyle sıkıntı yaşayan Fransız yıldız, Paris Saint Germain'in cumartesi oynayacağı Angers maçında riske edilmemesi bekleniyor.

MİLLİ MAÇLARI KAÇIRABİLİR

Tam anlamıyla iyileşmeden riske edilmesi beklenilmeyen yıldız oyuncunun, Fransa milli takımının oynayacağı İzlanda ve Türkiye maçlarında forma giymesi beklenmiyor.

Paris Saint Germain'in 20 yaşındaki yıldızı Mbappe, Paris forması ile çıktığı 93 maçta 62 gol,34 asistlik bir performans sergiledi.

(Sporx)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Sonunda evleri ayırdılar! Yeni villasının kirası dudak uçuklattı
Can Yaman İspanya yolcusu
Eski Türkiye güzeli Sinem Sülün ilk kez konuştu!
Görenler tanıyamadı! Buse Varol'un inanılmaz değişimi...
Demet Özdemir, Can Yaman defterini tamamen kapattı
<p>Türkiye´deki çeltik üretiminin yüzde 44´ünün gerçekleştiği Edirne´nin Meriç ve İpsala ilçelerinde

´Beyaz Altın´da Hasat Heyecanı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Tarık Ünlüoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Bu yöntemle arabanız daima temiz kalacak! İşte mucizevi sprey...