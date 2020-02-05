Fransa'da futbol kulubünün başkanı cinsel saldırıdan gözaltına alındı

SPOR GÜNDEMİ

Avantaj Alanyaspor'da Avantaj Alanyaspor'da Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Galatasaray’ı 2-0 mağlup etti ve yarı final için avantaj sağladı.

Yine Shaqiri yine Galatasaray Yine Shaqiri yine Galatasaray Süper Lig'de Kayserispor'u 3-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışında adından söz ettiren Galatasaray, sezon sonu için çalışmalarına başladı. Ara transfer döneminde Marcelo Saracchi, Sekidika, Henry Onyekuru ve Boluspor'dan genç futbolcu Erkan Süer'i katan sarı-kırmızılılar, sezon sonu bombasını dünyaca ünlü yıldız Xherdan Shaqiri'yle patlatmaya hazırlanıyor.

Çığ felaketine kayıtsız kalmadılar Çığ felaketine kayıtsız kalmadılar Spor camiası, Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ felaketlerine kayıtsız kalmadı. TFF ve kulüpler, çığ felaketi nedeniyle taziye ve destek mesajı yayımladı.

Fenerbahçe işi ilk maçta bitirdi Fenerbahçe işi ilk maçta bitirdi Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Fenerbahçe, Kırklarelispor'a konuk oldu. Sarı-Lacivertliler karşılaşmayı 3-0 kazanarak yarı final kapısını ardına kadar araladı.

Yanal ve oyuncular Van'daki çığ felaketine değindi Yanal ve oyuncular Van'daki çığ felaketine değindi Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor'u 3-0 mağlup ettiği maçın ardından Ersun Yanal, Mevlüt Erdinç, Deniz Türüç ve Ferdi Kadıoğlu, Van'daki çığ felaketiyle ilgili konuştu.

'Bana sahip çıktılar, borcumu gollerimle ödeyeceğim' 'Bana sahip çıktılar, borcumu gollerimle ödeyeceğim' Galatasaray'ın Rumen golcüsü Florin Andone, sakatlığını atlattı ve sahalara geri dönmeye hazırlanıyor. 26 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'a olan borcunu golleriyle ödeyeceğini söyledi.