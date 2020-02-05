Fransa'da futbol kulubünün başkanı cinsel saldırıdan gözaltına alındı

Angers Savcısı Eric Bouillard, yaptığı açıklamada, 55 yaşındaki Chabane'nin bu sabah, cinsel saldırı suçlamasıyla 7 Ocak'ta açılan ön soruşturma kapsamında gözaltına alındığını belirtti.
Bouillard, ön soruşturmanın, kulüpte çalışan 3 kadının suç duyurusunda bulunmasıyla açıldığını kaydetti.
Kulubün yaptığı yazılı açıklamada, Chabane'ın cinsel saldırı suçlamalarını reddettiği ifade edildi.
Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Galatasaray’ı 2-0 mağlup etti ve yarı final için avantaj sağladı.
Süper Lig'de Kayserispor'u 3-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışında adından söz ettiren Galatasaray, sezon sonu için çalışmalarına başladı. Ara transfer döneminde Marcelo Saracchi, Sekidika, Henry Onyekuru ve Boluspor'dan genç futbolcu Erkan Süer'i katan sarı-kırmızılılar, sezon sonu bombasını dünyaca ünlü yıldız Xherdan Shaqiri'yle patlatmaya hazırlanıyor.
Spor camiası, Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ felaketlerine kayıtsız kalmadı. TFF ve kulüpler, çığ felaketi nedeniyle taziye ve destek mesajı yayımladı.
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Fenerbahçe, Kırklarelispor'a konuk oldu. Sarı-Lacivertliler karşılaşmayı 3-0 kazanarak yarı final kapısını ardına kadar araladı.
Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor'u 3-0 mağlup ettiği maçın ardından Ersun Yanal, Mevlüt Erdinç, Deniz Türüç ve Ferdi Kadıoğlu, Van'daki çığ felaketiyle ilgili konuştu.
Galatasaray'ın Rumen golcüsü Florin Andone, sakatlığını atlattı ve sahalara geri dönmeye hazırlanıyor. 26 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'a olan borcunu golleriyle ödeyeceğini söyledi.
Fenerbahçe, sezon sonunda Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona erecek olan stoper Steven Caulker ile söz kesti.