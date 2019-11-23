'Fransa ve İngiltere'den daha rahatım'

AKŞAM

BEŞİKTAŞ’IN Youtube kanalına konuşan Kamerun Asıllı Fransız futbolcu Georges-Kevin N’Koudou, Türkiye’de çok mutlu olduğunu söyledi. Tuvalin başına geçen ve karakalem çalışması yapan yıldız oyuncu, Kız Kulesi ve Kartal’ı çizerken etkileyici bir performans ortaya koydu. Nkodou hem sanatını konuşturdu, hem de kendisi konuştu: “5-6 yaşlarında anaokuluna giderken öğretmenim resim yeteneğimi kefetti. O zamandan beri çiziyorum. İstanbul’da zamanım genelde evde geçiyor. Fazla dışarı çıkmıyorum. Çok gezme fırsatım olmadı ama İslam Eserleri Müzesi’ni gezdim. Etkileyici eserler vardı. Çok hoşuma gitti. İngiltere ve Fransa’da da ibadet konusunda sorun yaşamıyordum ama Türkiye’de şöyle bir farklılık oluyor, ülke Müslüman olunca daha açık ve rahat oluyorsun. Yolun üzerinde bir camiye gidebiliyorsun. Daha fazla seçenek var. Bu durum ister istemez insana huzur veriyor. İngiltere ve Fransa’ya göre Türkiye’de daha rahatım. Güler yüzümü anneme borçluyum. O bana sahip olduğum şeyler için her zaman şükretmeyi ve gülümsemeyi öğretti. Bizim imkanlarımız bir çok kişide yok.”

BURAK YILMAZ ABi, CANER SiNiRLi!

SEÇİM şansı olsa nasıl bir golü tercih edeceği sorulan Nkodou, “San dakikada serbest atıştan, kritik ve önemli bir gol atmak isterdim. Bana fırsat gelirse” ifadesini kullandı. Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül’ü ağabey olarak gördüğünü vurgulayan Fransız yıldız, Caner’i ise kızdırmayı çok sevdiğini dile getirdi. Saha içinde en sert oyuncunun Necip olduğunu da kaydeden Nkodou, en çok konuşan kişinin de Caner olduğunu ifade etti.