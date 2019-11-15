Fransa penaltıdan liderliğe!

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin 9. hafta maçında Fransa, Moldova'yı ağırladı.

Stade de France oynanan karşılaşmadan son Dünya Şampiyonu Fransa, 2-1 galip ayrıldı.

Türk teknik direktör Engin Fırat'ın çalıştırdığı Moldova, güçlü rakibi karşısında 9. dakikada Rata'nın golüyle öne geçt: 0-1. Ev sahibi Fransa, 35. dakikada Varane'ın golüyle eştlği yakaladı. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

Güçsüz rakibi karşısında galibiyet golünü bulmakta oldukça zorlanan Horozlar, Olivier Giroud'un 80. dakikada penaltıdan attığı golle 3 puana uzandı.

Bu galibiyetle puanını 22'ye çıkaran Fransa, liderliğe yükseldi ve Türkiye'nin ardından H Grubu'nda EURO 2020'ye gitme hakkı kazanan diğer ekip oldu. Moldova ise 3 puanda kaldı.

H Grubu'nda oynanan diğer maçta Arnavutluk ile Andorra 2-2 berabere kaldı.

MOLDOVA’YI ÇALIŞTIRAN TÜRK ANTRENÖR, FRANSA’YI ELİNDEN KAÇIRDI

Fransa deplasmanında maçın başlarında 1-0 öne geçse de 80. dakikada penatıldan yediği golle 2-1 yenilen Moldova, dış basında gündem olmayı başardı. Horozların liderlik için sahaya çıktığı maçta tüm dünya basını Fransa’dan çok farklı bir galibiyet beklerken 3 puanın 2-1’lik skorla gelmesi herkesi şaşırttı.

Moldova Futbol Federasyonu, 28 Ekim tarihinde takımın başına Türk antrenör Engin Fırat’ı getirmişti. Fırat, ilk resmi maçından tam not aldı.