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  3. Fransa Milli Futbol Takımı'nı, Katar 2022 sonuna kadar Deschamps çalıştıracak

Fransa Milli Futbol Takımı'nı, Katar 2022 sonuna kadar Deschamps çalıştıracak

Fransa Milli Futbol Takımı'nı, Katar 2022 sonuna kadar Deschamps çalıştıracak

Fransa Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps'ın sözleşmesi, Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası sonuna kadar uzatıldı.

Fransa Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2012'den bu yana milli takımı çalıştıran Deschamps'ın 2020 yazında bitecek kontratı, 2015 ve 2017'den sonra 3. kez yenilendi.

Deschamps yönetimindeki Fransa, 100 maçta 65 galibiyet, 18 beraberlik ve 17 mağlubiyet aldı. 51 yaşındaki Fransız teknik adam, milli takımı 2018'de dünya şampiyonluğuna, 2016'da ise Avrupa 2'nciliğine taşıdı.

Fransa formasıyla 1998 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşayan Deschamps, Mario Zagallo ve Franz Beckenbauer'den sonra kupayı hem futbolcu hem de teknik direktör olarak kaldıran 3. isim olmuştu.  (AA)


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