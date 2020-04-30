Fransa Ligue 1 tescil edildi! Şampiyon PSG

SPOR GÜNDEMİ

Herkes imzaya beklerken Fener'i yıkan açıklama! 'Kimseyle görüşmedim' Herkes imzaya beklerken Fener'i yıkan açıklama! 'Kimseyle görüşmedim' Ersun Yanal ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarına son sürat devam eden Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertlilerin büyük oranda anlaştığı iddia edilen Nenad Bjelica, konuyla ilgili ilk kez konuştu. Ülkesinin basınına konuşan Hırvat teknik adam, “Şu anda evdeydim. Fenerbahçe ile görüştüğüm yönündeki iddiaları gazetelerde gördüm ancak kimseyle görüşmedim veya tanışmadım” dedi.

Lig şu anki sıralamayla tescil edildi Lig şu anki sıralamayla tescil edildi Fransa Ligue 1'de sezonun sona erdirildiği ve PSG'nin şampiyon ilan edildiği açıklandı.

Kayserispor'un başı belada Kayserispor'un başı belada Hes Kablo Kayserispor'un sezon başında transfer ettiği Paul Georges Ntep ile devre arasında yollarını ayırdı ancak sözleşmesini halen feshedemedi.

Mou'ya göre ligler tamamlanmalı mı, iptal mi edilmeli? Mou'ya göre ligler tamamlanmalı mı, iptal mi edilmeli? İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın teknik direktörü Jose Mourinho, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle iptal edilen liglerin devam etmesi gerektiğini söyledi.

Fenerbahçe'de genel kurul toplantısına koronavirüs engeli Fenerbahçe'de genel kurul toplantısına koronavirüs engeli Fenerbahçe Kulübünün mayıs ayında yapılması gereken yıllık olağan genel kurul toplantısı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

Futbolculara koronavirüs testleri 4 Mayıs'ta başlıyor Futbolculara koronavirüs testleri 4 Mayıs'ta başlıyor İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı 14 Mart'tan bu yana ara verilen profesyonel spor aktivitelerinin başlatılmasına yönelik hazırlıklar kapsamında 4 Mart Pazartesi gününden itibaren sporculara Kovid-19 testleri yapılacak.