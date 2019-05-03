Fransa Futbol Federasyonu, Kylian Mbappe'ye 3 maç ceza verdi
Fransa Futbol Federasyonu, kupa maçında kırmızı kart gören Paris Saint-Germainli (PSG) futbolcu Kylian Mbappe'ye 3 maç ceza verdi.
Federasyondan yapılan açıklamada, Rennes ile oynadıkları ve penaltı atışlarıyla kaybettikleri Fransa Kupası finalinde rakibine yaptığı sert faul nedeniyle kırmızı kart gören Mbappe'ye 3 maç ceza verildiği kaydedildi.
Açıklamada, Mbappe'nin takım arkadaşı Neymar hakkında da rakip takım taraftarıyla yaşadığı gerginlikten dolayı soruşturma açıldığı belirtildi.