Fransa Bisiklet Turu'nun 17. etabını Matteo Trentin ilk sırada tamamladı

Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen organizasyonun 17. etabı, Pont du Gard ile Gap arasındaki 200 kilometrelik parkurda yapıldı.
Bitime 14 kilometre kala kaçış gerçekleştiren Matteo Trentin, etabı, 4 saat 21 dakika 36 saniyelik derecesiyle ilk sırada bitirdi.
Deceuninck-QuickStep takımından Julian Alaphilippe, genel klasmandaki liderliğini sürdürdü. Fransız bisikletçi, en yakın takipçisi ile arasındaki 1 dakika 35 saniyelik farkı korudu.
Tura, yarın Embrun ile Valloire arasında koşulacak 208 kilometrelik 18. etapla devam edilecek.
Fransa Bisiklet Turu, 28 Temmuz Pazar günü başkent Paris'teki 21. etapla son bulacak.
Genel klasmanın ilk 3 sırasındaki bisikletçiler şöyle:
1. Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep): 69 saat 39 dakika 16 saniye
2. Geraint Thomas (Ineos): 1 dakika 35 saniye
3. Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma): 1 dakika 47 saniye
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