  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 31 Ağustos 2020 Pazartesi 20:13
  • |
  • Son Güncelleme:

Fransa Bisiklet Turu'nda üçüncü etabın galibi Caleb Ewan

Fransa Bisiklet Turu'nda üçüncü etabın galibi Caleb Ewan

Paylaş

AA

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) üçüncü etabını, Lotto Soudal takımının Avustralyalı sporcusu Caleb Ewan kazandı.

Bu yıl 107'ncisi düzenlenen Fransa Bisiklet Turu'nun Nice şehriyle Sisteron yerel idaresi arasındaki 198 kilometrelik üçüncü etabında Caleb Ewan, 5 saat 17 dakika 42 saniyelik derecesiyle birinciliği elde etti.

Sprint ile sona eren düzlük etabı, Deceuninck-Quick-Step takımından İrlandalı Sam Bennett ikinci, NTT Pro Cycling ekibinden İtalyan Giacomo Nizzolo üçüncü sırada bitirdi.

İkinci etabın galibi Deceuninck-Quick-Step'ten Fransız Julian Alaphilippe, toplamda 13 saat 59 dakika 17 saniyelik süresiyle genel klasman liderliğini sürdürdü ve sarı mayoyu korudu.

Fransa Bisiklet Turu, yarın Sisteron yerel idaresiyle Orcieres-Merlette kayak merkezi arasındaki 160,5 kilometreden oluşan tepelik etapla devam edecek.

Tur, 21 etap sonunda 20 Eylül'de Fransa'nın başkenti Paris'te tamamlanacak.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Muriqi transferinde kriz! Golcü futbolcuyla F.Bahçe arasında ipler gerildi
Muriqi transferinde kriz! Golcü futbolcuyla F.Bahçe arasında ipler gerildi

Muriqi transferinde kriz! Golcü futbolcuyla F.Bahçe arasında ipler gerildi

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Anlaşma tamam! F.Bahçe'den bir transfer de sağ kanada
Anlaşma tamam! F.Bahçe'den bir transfer de sağ kanada

Anlaşma tamam! F.Bahçe'den bir transfer de sağ kanada

Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da

SPOR GÜNDEMİ

Ali Koç: G.Saray'a gideceğine bize gelsin
Ali Koç: G.Saray'a gideceğine bize gelsin

Ali Koç: G.Saray'a gideceğine bize gelsin

Fenerbahçe'nin, Giuliano için Galatasaray'ın devreye girdiğini öğrenince harekete geçtiği ortaya çıktı. Sarı-Lacivertlilerin başkanı Ali Koç, konuyla ilgili “Galatasaray'a gideceğine bize gelsin. Kadromuzda olsun" ifadesini kullandı. Brezilyalı futbolcunun Fenerbahçe'ye transfer olması bekleniyor.

Eski United'lı Diouf, Hatayspor'da
Eski United'lı Diouf, Hatayspor'da

Eski United'lı Diouf, Hatayspor'da

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Senegalli santrfor Mame Biram Diouf'u kadrosuna kattı.

Galatasaray'ın kapısını milyarder iş adamı çalacak
Galatasaray'ın kapısını milyarder iş adamı çalacak

Galatasaray'ın kapısını milyarder iş adamı çalacak

Lüksemburglu dolar milyarderi ve yatırımcı Gerard Lopez'in satın almasıyla birlikte transferde uçuşa geçen Portekiz takımı Boavista, gözünü Sofiane Feghouli'ye dikti.

Ahmet Nur Çebi'den transfer açıklaması
Ahmet Nur Çebi'den transfer açıklaması

Ahmet Nur Çebi'den transfer açıklaması

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Takımlarımızın ihtiyacı olan takviyeleri, imkanlarımız ve federasyon limitlerinin el verdiği ölçüde gerçekleştireceğiz" dedi.

Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi! Beşiktaş'ı eleyen PAOK...
Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi! Beşiktaş'ı eleyen PAOK...

Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi! Beşiktaş'ı eleyen PAOK...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu eşleşmeleri belli oldu. 2. turda temsilcimiz Beşiktaş'ı eleyen PAOK, Portekiz'in köklü ekibi Benfica ile eşleşti.

Galatasaray'da sakatlık kabusu yaşanıyor! Derbide yok...
Galatasaray'da sakatlık kabusu yaşanıyor! Derbide yok...

Galatasaray'da sakatlık kabusu yaşanıyor! Derbide yok...

24 Temmuz'da ligin son haftasında Antalya'da sağ arka adalesinden sakatlanan oyuncunun 2 ay sahalardan uzak kalacağı ortaya çıktı. Emre 3. haftadaki Fenerbahçe maçına yetişemeyecek.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.