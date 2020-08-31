Fransa Bisiklet Turu'nda üçüncü etabın galibi Caleb Ewan

Ali Koç: G.Saray'a gideceğine bize gelsin

Fenerbahçe'nin, Giuliano için Galatasaray'ın devreye girdiğini öğrenince harekete geçtiği ortaya çıktı. Sarı-Lacivertlilerin başkanı Ali Koç, konuyla ilgili “Galatasaray'a gideceğine bize gelsin. Kadromuzda olsun" ifadesini kullandı. Brezilyalı futbolcunun Fenerbahçe'ye transfer olması bekleniyor.