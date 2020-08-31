Fransa Bisiklet Turu'nda üçüncü etabın galibi Caleb Ewan

Bu yıl 107'ncisi düzenlenen Fransa Bisiklet Turu'nun Nice şehriyle Sisteron yerel idaresi arasındaki 198 kilometrelik üçüncü etabında Caleb Ewan, 5 saat 17 dakika 42 saniyelik derecesiyle birinciliği elde etti.
Sprint ile sona eren düzlük etabı, Deceuninck-Quick-Step takımından İrlandalı Sam Bennett ikinci, NTT Pro Cycling ekibinden İtalyan Giacomo Nizzolo üçüncü sırada bitirdi.
İkinci etabın galibi Deceuninck-Quick-Step'ten Fransız Julian Alaphilippe, toplamda 13 saat 59 dakika 17 saniyelik süresiyle genel klasman liderliğini sürdürdü ve sarı mayoyu korudu.
Fransa Bisiklet Turu, yarın Sisteron yerel idaresiyle Orcieres-Merlette kayak merkezi arasındaki 160,5 kilometreden oluşan tepelik etapla devam edecek.
Tur, 21 etap sonunda 20 Eylül'de Fransa'nın başkenti Paris'te tamamlanacak.
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