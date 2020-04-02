Fransa Bisiklet Turu seyircisiz düzenlenmeyecek

Fransa basınına yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle turun seyircisiz düzenleneceği konusundaki iddialara cevap veren Prudhomme, "Fransa Bisiklet Turu'nun seyircisiz düzenlenmesi söz konusu değil, her şey yolunda giderse planlandığı gibi 27 Haziran'da başlayacak. Tabii ki her şey salgının gidişatına bağlı." ifadelerini kullandı.
Turun iptal edilmesi gibi bir durumu düşünmek istemediğini belirten Prudhomme, "Turun farklı tarihlere alınması gibi diğer seçenekler üzerinde çalışıyoruz ama tek istediğim bu yaz gerçekleştirilmesi. Salgın felaket boyuta ulaştığı takdirde tabii ki organizasyonun gerçekleştirilmesi mümkün olmaz. Durumun bu noktaya ulaşmamasını umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Erteleme veya iptal kararı olmaması durumunda 27 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde 107. kez organize edilecek tur, Nice kentinden başlayacak ve başkent Paris'te sona erecek.
Koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu olan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, gelecek sezonun kadrosunu planlamak için kolları sıvadı. Genç yetenekleri yakın markaja alan tecrübeli teknik adam, Brondby'de forma giyen Anis Ben Slimane'yi gözüne kestirdi.
Ekonomik olarak zor günler geçiren Siyah- Beyazlılar, yeni sezonun planlamasını büyük oranda genç isimler üzerine kuracak. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren teknik direktör Sergen Yalçın, belirlediği 9 ismi yönetime sundu.
Suudi Arabistan gazetesi Al Watan'dan Galatasaray taraftarını sarsacak iddialar... Arap basını Gomis'le sözleşmesini uzatamayan Al Hilal'in, Aslan'ın golcüsü Radamel Falcao ile anlaştığını iddia etti. Haberde, “Yeni sezonda oyun lideri Falcao olacak” denildi.
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Galatasaray'da mart ayına kadar olan ödeme miktarı aynen kalacak ancak sonrasındaki paralarda indirim ve taksitlendirme gündeme gelecek.