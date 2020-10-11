Fransa Açık'ta şampiyon Rafael Nadal

Fransa Açık'ta diğer adıyla Roland Garros'ta büyük finalin galibi Rafael Nadal oldu. Nadal, maçı setlerde 3-0 kazandı.
Fransa Açık'a 16 kez katılan Nadal, bunların 13'ünde final oynadı. Nadal 13 finalinin tamamında kazanarak bu turnuvaya damga vurdu.
34 yaşındaki İspanyol tenisçi, Fransa'daki 102. maçında 100. galibiyetini elde ederek ulaşılması zor bir başarıya imza attı.
ROGER FEDERER'E YETİŞTİ
İspanyol raket, 20 Grand Slam şampiyonluğuna ulaşarak İsviçreli bir diğer efsane Roger Federer'le durumu eşitledi.
Galatasaray'da Diagne ve Falcao'nun attıkları her gol 1 milyon euro'ya denk geliyor.
Hırvatistan basını, tecrübeli stoperin Beşiktaş kariyerinin sonuna geldiğini duyurdu. Beşiktaş'ın finansal sorunları nedeniyle elden çıkartmak istediği Domagoj Vida'nın, Hırvatistan'ın Osijek takımıyla görüştüğü ve eve dönmeye hazırlandığı belirtildi. Haberde tecrübeli stoperin kiralık gideceği bilgisine de yer verildi.
Beşiktaş, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Fatih Karagümrük'ü, Josef, Atiba, Larin (2) ve Aboubakar'ın golleriyle 5-2 mağlup etti. Karagümrük'ün gollerini ise Salibur ve Mevlüt kaydetti.
Fenerbahçe'de kadroya katılan üç futbolcunun sözleşmelerinde özel maddeler olduğu ortaya çıktı.
Beşiktaş'ta kadro dışı kalanlara takım bulunamazsa milyonlar boşa gidecek.
Sörloth'un takımdan ayrılmasının ardından Trabzonspor'da bazı yöneticiler Cavani, Pato, Mandzukic gibi isimlerin transfer edilmesini istedi. Başkan Ağaoğlu ise asla böyle bir transfer yapmayacağını, kendisinden önceki yönetimlerin hatalarına düşmeyeceğini söyledi.