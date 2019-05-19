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  3. Frank Ribery bombası! Galatasaray'a geliyor

Frank Ribery bombası! Galatasaray'a geliyor

Frank Ribery bombası! Galatasaray'a geliyor

Almanya Ligi Bundesliga'da Bayern Münih'ten ayrılacağını duyuran Fransız futbolcu Frank Ribery için gündeme Galatasaray iddiası geldi.

Bayern Münih formasıyla Frankfurt karşısında taraftara veda eden Ribery'nin yeni sezonda hangi takıma gideceği merak konusu olurken, Fransız basını, yıldız oyuncunun seçenekleri arasında Galatasaray'ın da yer aldığını duyurdu.

Ribery'nin, Fransız ekibi Marsilya ve Galatasaray'dan teklifler aldığını yazan France Football, sarı-kırmızılı kulübün bu transfer için harekete geçtiğini bildirdi. Tecrübeli futbolcunun, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar olasılıklarını da gündemde tuttuğu belirtildi. 36 yaşındaki yıldız, 2004-2005 sezonunda yarım dönem sarı kırmızılı formayı giymiş ve gönüllerde taht kurmuştu.

Ribery, Bayern Münih'te bu sezon 37 maçta forma giymiş ve takımına 7 gol 4 asistlik bir katkı vermişti.

(Sabah)

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