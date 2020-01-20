Frank Lampard: Victor Moses kiralıktan geri dönüyor ama başka bir yere transfer olmak için

En geç perşembe günü İtalya’ya gidecek olan 29 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrolünden geçerek kendisini Inter’e bağlayan imzayı atacak.
LAMPARD DA AÇIKLADI
Bu arada Chelsea Teknik Direktörü Frank Lampard, Moses’ın transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Genç teknik adam, “Moses kiralıktan geri dönüyor ama başka bir yere transfer olmak için. Şu an görüşmeler devam ediyor” ifadelerini kullandı.
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