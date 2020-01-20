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  • Frank Lampard: Victor Moses kiralıktan geri dönüyor ama başka bir yere transfer olmak için
  • 20 Ocak 2020 Pazartesi 17:05
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  • 20 Ocak 2020 Pazartesi 17:11

Frank Lampard: Victor Moses kiralıktan geri dönüyor ama başka bir yere transfer olmak için

Frank Lampard: Victor Moses kiralıktan geri dönüyor ama başka bir yere transfer olmak için

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Fenerbahçe’nin Chelsea’den 1,5 sezonluğuna kiraladığı Victor Moses, Serie A ekiplerinden Inter’e transfer oluyor.

En geç perşembe günü İtalya’ya gidecek olan 29 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrolünden geçerek kendisini Inter’e bağlayan imzayı atacak.

LAMPARD DA AÇIKLADI

Bu arada Chelsea Teknik Direktörü Frank Lampard, Moses’ın transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Genç teknik adam, “Moses kiralıktan geri dönüyor ama başka bir yere transfer olmak için. Şu an görüşmeler devam ediyor” ifadelerini kullandı.

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