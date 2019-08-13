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aksam.com.tr
  • 13 Ağustos 2019 Salı 19:31
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  • 13 Ağustos 2019 Salı 19:31

Frank Lampard: Süper Kupa'yı kazanacağız

Frank Lampard: Süper Kupa'yı kazanacağız

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Chelsea Teknik Direktörü Frank Lampard, yarın Liverpool'a karşı oynayacakları UEFA Süper Kupa maçını kazanacaklarına inandığını söyledi.

Maçın oynanacağı Vodafone Park'ta gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Lampard, Liverpool karşılaşmasından olumlu sonuç beklediğini belirterek, "Oyuncularım ve ben kazanacağımıza inanıyoruz. Burada olmayı hak ettik. Bu kupa, kazanmamız halinde kulüp için geçen senenin ödülü olacak." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın öneminin farkında olduklarını aktaran İngiliz teknik direktör, "Liverpool'un kalitesini biliyorum. UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazandılar. Fantastik bir teknik direktörleri var. Harika oyunculara sahipler. Bu maç bizim için harika bir test. Kazanmak için maksimum performans göstermeliyiz. Bunun için her şeyi yapacağız. Burada Liverpool'a karşı kupayı kazanmak, Chelsea kariyerim için de harika bir başlangıç olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Real Madrid'e giden eski futbolcuları Eden Hazard'ın yeri zor doldurulacak bir oyuncu olduğunu vurgulayan Lampard, "Hazard'ı çok beğeniyorum. En iyi oyunculardan biri. Her sezon takımın en üretken oyuncusuydu ve bir liderdi. Onun yerini dolduramayız. Bu imkansız çünkü o çok yüksek seviyede bir oyuncu. Sabırlı olmalıyız. Takım olarak onun yerini dolduracak çözümü bulacağız. Chelsea, böyle bir takım. Yıllar boyunca Drogba, Terry gibi büyük oyuncular da bu takımda oynadı ve Chelsea, her zaman büyük oyuncuların yerini doldurmayı bildi." şeklinde konuştu.

Takımdaki sakat oyuncuların durumundan da bahseden Lampard, "N'Golo Kante'nin ufak bir sakatlığı var. Yarın onunla ilgili bir karar vermem gerekecek. Antonio Rudiger ve Willian da bizimle burada ama sakatlıkları var. Rudiger'in hazır olmak için biraz zamana ihtiyacı var. Willian sezon öncesi kampını kaçırdı. Onu riske atmak istemiyorum. Dikkatli olmalıyız. Kadromuzun önemli bir parçası ve yarın yedekler arasında yer alacak." yorumunu yaptı.

Lampard, mücadelede görev yapacak kadın hakemler Stephanie Frappart, Manuela Nicolosi ve Michelle O'Neill hakkında sorulan soru üzerine ise "Buraya gelene kadar büyük başarı gösterdiler. Burada olmalarından dolayı memnunuz. Hepimiz bu tarihi ana tanıklık edeceğimiz için mutluyuz." diye konuştu.

Chelsea, Liverpool, Manchester United gibi büyük takımlarda görev yapmanın zorluğunun farkında olduğunu da belirten Lampard, kendisini bu göreve hazır hissettiğini sözlerine ekledi.

Azpilicueta: "İyi hazırlandık, kazanmak istiyoruz"

Chelsea'nin İspanyol savunma oyuncusu Cesar Azpilicueta, mücadeleye iyi hazırlandıklarını ve kazanmak istediklerini aktardı.

Takım olarak gelişme göstermeleri gerektiğini ifade eden Azpilicueta, "Güçlü bir takımla karşılaşacağımızın farkındayız. İyi hazırlandık ve kazanmak istiyoruz. Sonuçta bu bir Avrupa kupası. Her zaman böyle bir kupayı kazanma şansınız olmuyor. İki önemli kupadan birini kazanarak buraya geliyorsunuz. Bu kupayı kazanmak önemli. Burada yer almak harika." şeklinde görüş belirtti.

Rodriguez: "Sezona kupayla başlamak harika olur"

Chelsea'nin İspanyol hücum oyuncusu Pedro Rodriguez, sezona kupayla başlamanın kendileri için harika olacağını söyledi.

Böyle bir maçta yer almanın kendisi için mutluluk verici olduğunu aktaran Pedro, "Takım içindeki atmosfer ve arkadaşlık çok iyi. Büyük bir maça çıkacağız. Sezona kupayla başlamak harika olur. Kendimize güven açısından iyi olacaktır. Zor bir maç bizi bekliyor. Kompakt oynamalıyız. Umarım kazanırız." ifadelerini kullandı.

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