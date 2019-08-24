Frank Lampard, Chelsea'de siftah yaptı

Norwich City'ye konuk olan Chelsea, gol düellosuna sahne olan maçta genç futbolcuları ile gülerken, menajer Frank Lampard Chelsea başında çıktığı 4. maçta galibiyetle tanıştı.

Premier Lig'in 3. haftasında Norwich City ile Chelsea karşı karşıya geldi. Carrow Road'da oynanan karşılaşma gol düellosuna sahne oldu ve Chelsea 3-2 kazandı.

Chelsea'nin gollerini Mason Mount 17. dakikada, Tammy Abraham 3. ve 68. dakikalarda kaydederken, Norwich'in gollerini 6. dakikada Cantwell ve 30. dakikada Pukki kaydetti.

Premier Lig'in 3. maçında ilk galibiyetini alan Chelsea'de, menajer Frank Lampard Chelsea başındaki ilk galibiyetini almış oldu. Norwich'in formda golcüsü Pukki, Premier Lig'de ilk 3 maçında gol atan 10. futbolcu oldu ve 3. maçında 5. golünü kaydetti.

Premier Lig'in 4. haftasında Chelsea sahasında Sheffield'ı ağırlarken, Norwich West Ham'a konuk olacak.