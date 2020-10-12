Francesco Totti'nin babası koronavirüse yenik düştü

SPOR GÜNDEMİ

'Sürekli hazır değilim diyor, satın gitsin!' 'Sürekli hazır değilim diyor, satın gitsin!' Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın; Isimat Mirin, Douglas, Jeremain Lens, Tyler Boyd ve Umut Nayir'i kadro dışı bırakmıştı. 48 yaşındaki antrenörün söz konusu isimleri neden kadro dışı bıraktığına dair yönetime sunduğu rapor ise ortaya çıktı.

İzmir kulüpleri, Hatay için el ele İzmir kulüpleri, Hatay için el ele İzmir'in köklü kulüpleri Altay, Karşıyaka, Göztepe ve Altınordu, el ele vererek Hatay'da yanan ormanlar için fidan kampanyası başlattı.

NBA'de şampiyon Los Angeles Lakers oldu NBA'de şampiyon Los Angeles Lakers oldu NBA final serisi sona erdi ve 2019-2020 sezonunun şampiyonu belli oldu. Final serisinin 6. maçında Los Angeles Lakers, Miami Heat'i 106-93 yenerek durumu 4-2'ye getirdi ve NBA şampiyonu oldu.

Meğer gerginliği bu yüzdenmiş! Meğer gerginliği bu yüzdenmiş! Son dönemde gergin tavırlarıyla dikkat çeken Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao'nun bu durumunun sebebi belli oldu. 850 bin euroluk maaşından memnun olmayan ve zam bekleyen başarılı savunmacının ücretinin aksine yüzde 15 indirimli şekilde yatırılması oyuncuyu çok rahatsız etti.

Burak ve Hakan'dan son dakika değişikliğine tepki Burak ve Hakan'dan son dakika değişikliğine tepki Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu, uzatmanın son dakikalarında oyundan alınırken tepkileri canlı yayına yansıdı.