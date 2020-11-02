Francesco Totti koronavirüse yakalandı

Corriere dello Sport'un haberine göre, Roma'nın eski yıldızı Totti'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Haberde eski yıldız futbolcunun ateşi olduğu ve kendisini halsiz hissettiği kaydedildi.
Totti'nin kendisini Torrino semtindeki villasında karantinaya aldığı ifade edildi.
Francesco Totti'nin babası Enzo Totti, 12 Ekim'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.
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