Foxsports'tan Trabzonspor'a hakaret

SPOR GÜNDEMİ

32 milyon TL'lik fotoğraf 32 milyon TL'lik fotoğraf Falcao transferinin uzamasına neden olan olayı AKŞAM açıklıyor. Abdurrahim Albayrak, Falcao ile çektirdiği fotoğrafı yakın bir akrabası ile paylaştı. Albayrak’ın akrabası pozu dostlarıyla paylaşınca fotoğraf sosyal medyaya düştü. Bonservis istemeyen Monaco, Cim-Bom’dan 5 milyon euro istemeye başladı.

Flaş gelişme! 'Kendinize kulüp bulun' Flaş gelişme! 'Kendinize kulüp bulun' Kartal'da Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın yeni sezon kadrosunda düşünmediği Ricardo Quaresma, Jeremain Lens ve Gary Medel’in bileti kesildi.

Gaalatasaray'a 13 milyon Euro'luk piyango! Gaalatasaray'a 13 milyon Euro'luk piyango! Diagne’yi satma konusunda başarılı olamayan Galatasaray’a Younes Belhanda için teklif geldiği öğrenildi. Al Nassr ve Al Ahli’nin Faslı yıldız için 13 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia ediliyor.

Luiz Gustavo transferinde beklenmedik gelişme! Luiz Gustavo transferinde beklenmedik gelişme! Olimpik Marsilya, Luiz Gustavo'nun ayrılık kararı alması ve mutsuz olması nedeniyle Fenerbahçe'nin teklifini değerlendirmeye aldı. İki kulübün aklındaki rakamlar arasındaki fark 3 milyon euro'ya indi.

Beşiktaş için 2.2 milyon TL'lik feda Beşiktaş için 2.2 milyon TL'lik feda Beşiktaş’la 4 yıllık anlaşma imzalayan Kevin N’koudou, Tottenham’dan 35 bin Pound haftalık alıyordu. Yıldız oyuncu Beşiktaş’a gelip oynamak için ücretini 29 bine indirdi. Yani sezonluk 312 Pound feda etti.

'Bırakıyorum, kırgın değilim' 'Bırakıyorum, kırgın değilim' Beşiktaş taraftarının tepki gösterdiği Abdullah Avcı’nın yardımcısı Orhan Ak, “Bulunduğum yere hiçbir zaman yük olmak istemem. Görevimi bırakıyorum. Kırgın değilim” diyerek istifa etti.