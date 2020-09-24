  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 24 Eylül 2020 Perşembe 17:31
  • |
  • Son Güncelleme:

Fousseni Diabate Trabzonspor'a 3+1 yıllık imzayı atıyor

Fousseni Diabate Trabzonspor'a 3+1 yıllık imzayı atıyor

Paylaş

Trabzonspor'un Premier Lig ekibi Leicester City'den kadrosuna kattığı Fousseni Diabate İstanbul'a geldi. Malili hücum oyuncusu bordo mavili ekip ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı. Diabate sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.

UĞURCAN'A GELEN 12 MİLYON EURO'LUK TEKLİF REDDEDİLDİ

Bu arada, Trabzonspor, milli kalecisi Uğurcan Çakır'a gelen 12 milyon Euro'luk telifi reddetti. Genç kaleci için İstanbul'a gelen Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'in yetkililerinin teklifini yeterli bulmayan ve pazarlık dahi yapmayan bordo mavili yönetimin 18-20 milyon Euro seviyelerini alt taban belirlediği ve o seviyelere yakın bir teklif üzerinden pazarlık yapılabileceği öğrenildi. Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan'ı İspanya LaLiga kulübü Sevilla'nın da gündemine aldığı ancak istenilen bonservis bedelini yüksek bulduğu kaydedildi.

TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Diğer taraftan Trabzonspor, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına da devam ediyor. Ekonomik nedenlerden dolayı zorluk yaşan bordo mavililer eldeki olanakları kullanarak en iyi transferi yapma politikasıyla hareket ederken, stoper, orta saha kanat oyuncusu ve bir ofansif orta saha için arayışlarını sürdürüyor. Gönderilecek oyuncularla yolların ayrılmasından sonra takıma takviye yapacak bordo mavililerde kısa sürede ayrılması beklenen isim ise Guilherme. Brezilyalı oyuncunun ayrılması durumunda açılacak bütçeyle yeni transferlere resmi imza attırılacak.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Fener'in ikinci golcüsü de tamam! 2 gün içinde gelip imzayı atacak
Fener'in ikinci golcüsü de tamam! 2 gün içinde gelip imzayı atacak

Fener'in ikinci golcüsü de tamam! 2 gün içinde gelip imzayı atacak

F.Bahçe derbisiyle son maçına çıkıyor! İşte kabul edilen teklif...
F.Bahçe derbisiyle son maçına çıkıyor! İşte kabul edilen teklif...

F.Bahçe derbisiyle son maçına çıkıyor! İşte kabul edilen teklif...

Fenerbahçe'den KAP'a transfer açıklaması
Fenerbahçe'den KAP'a transfer açıklaması

Fenerbahçe'den KAP'a transfer açıklaması

Çorum Şehir Stadı hizmete girdi

SPOR GÜNDEMİ

Garry Rodrigues'in yerine geliyor
Garry Rodrigues'in yerine geliyor

Garry Rodrigues'in yerine geliyor

Fenerbahçe, Braga'da forma giyen 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu Fabio Martins'i gündemine aldı. Portekiz ekibi, başarılı futbolcuyu 5 milyon euro karşılığında satmak isterken Sarı-Lacivertliler satın alma opsiyonuyla kiralama hedefinde. İki ekip arasında görüşmeler sürüyor.

Fatih Terim aradığı ismi İtalya'da buldu
Fatih Terim aradığı ismi İtalya'da buldu

Fatih Terim aradığı ismi İtalya'da buldu

Galatasaray'da transfer çalışmaları son hızıyla devam ederken sürpriz bir gelişme yaşandı. Orta saha için hamle yapması beklenen Galatasaray, Arda Turan'ın yerine sürpriz bir isim için resmi teklifini yaptı.

Erol Bulut Galatasaray maçı planını hazırladı
Erol Bulut Galatasaray maçı planını hazırladı

Erol Bulut Galatasaray maçı planını hazırladı

Galatasaray'ı analiz eden sarı-lacivertli çalıştırıcı planını hazırladı: Orta saha kalabalık tutulacak. Pres ve hızlı ataklarla gol aranacak.

Transferde Galatasaray-Fenerbahçe derbisi
Transferde Galatasaray-Fenerbahçe derbisi

Transferde Galatasaray-Fenerbahçe derbisi

Fenerbahçe ve Galatasaray, Altınordu'nun genç stoperi Ravil Tagir transferinde karşı karşıya geldi.

Aboubakar İstanbul'a geldi
Aboubakar İstanbul'a geldi

Aboubakar İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Vincent Aboubakar, İstanbul'a geldi. Tecrübeli golcüyü taşıyan uçak, Atatürk Havalimanı'na indi.

Caner Erkin Beşiktaş'ı icraya verdi
Caner Erkin Beşiktaş'ı icraya verdi

Caner Erkin Beşiktaş'ı icraya verdi

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Caner Erkin, siyah - beyazlı kulübe icra takibi başlattı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.