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  3. Fouad Bachirou, Beşiktaş'ı resmen açıkladı

Fouad Bachirou, Beşiktaş'ı resmen açıkladı

Fouad Bachirou, Beşiktaş'ı resmen açıkladı

Malmö'de forma giyen 29 yaşındaki Komorlu defansif orta saha oyuncusu Fouad Bachirou, İsveç'te yayın yapan bir televizyon kanalına verdiği demeçte Beşiktaş'ın kendisiyle ilgilendiğini doğruladı.

Malmö'de forma giyen 29 yaşındaki Komorlu defansif orta saha oyuncusu Fouad Bachirou'nun adı, uzun bir süredir Beşiktaş'ın transfer gündemini meşgul ediyordu. Yıldız futbolcu, İsveç'te yayın yapan Fotbollskanalen adlı televizyon kanalına verdiği röportajda Siyah Beyazlılar'ın kendisiyle ilgilendiğini resmen açıkladı.

"Beşiktaş'ın benimle ilgilendiği doğru. Ancak şu an için bundan daha fazlasını söyleyemem." diyen Bachirou, "Pek çok dedikodu çıkıyor ama şu an yalnızca futboluma odaklanmış durumdayım ve hafta sonu oynanacak Örebro maçını düşünüyorum. Malmö'den ayrılmaya yakın olduğuma yönelik haberlerse doğru değil." şeklinde konuştu.

Kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yazında sona erecek olan ön liberonun güncel piyasa değeri ise Transfermarkt verilerine göre 1,1 milyon euro.

(Fanatik)

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