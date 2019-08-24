Forvete İsrailli Dabbur

AKŞAM
Julen Lopetegui’nin ilk hafta Granada maçında kadroya almadığı golcüyü F.Bahçe’nin kiralık istediği bildirildi. Sevilla’nın 15 milyon euro bedelle satın aldığı golcüye Seri A ve Bundesliga’dan bazı teklifler olduğu da iddia edildi. 27 yaşındaki Dabbur geçen yıl Salzburg’ta toplam 48 maçta 37 gol atarken, 16 da asist yaptı.
Göztepe'yi 3-0 gibi net bir skorla yenen Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup ve Lens'in performansları akıllarda soru işareti bıraktı.
Falcao, Instagram’da sarı-kırmızı bayrak paylaştı. Yönetim ve Teknik Direktör Jardim’le de görüşen Kolombiyalı golcü “Gidiyorum” dedi. Fransız ekibinin inadının kırılması bekleniyor.
Beşiktaş, Roma’nın Fransız futbolcusu Maxime Gonalons için girişimlere başladı. SiyahBeyazlılar, 30 yaşındaki orta saha oyuncusunu satın alma opsiyonu ile kiralanmak istiyor.
F.Bahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Medipol Başakşehir maçının 11’inde zorunlu değişikliklere gidiyor. Sarı-Lacivertliler tüm planlarını zorlu deplasmanda kazanıp 2’de 2 yapmak üzerine kurdu.
Ersun Yanal’ın, “Mutlaka alınsın” dediği oyuncuyla Sarı-Lacivertliler ön görüşme yaptı ve 3 milyon euro garanti para artı 1 milyon euro bonus karşılığı anlaştı. Buna rağmen Marsilya işi yokuşa sürüyor
Serie A ekiplerinden Bologna'nın, Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Gary Medel ile ilgilendiği belirtildi.
İSPANYA basını Fenerbahçe’nin, Sevilla’dan İsrailli golcü Munas Dabbur’u almaya çalıştığını duyurdu.