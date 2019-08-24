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aksam.com.tr
  • 24 Ağustos 2019 Cumartesi 08:00
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  • 24 Ağustos 2019 Cumartesi 08:00

Forvete İsrailli Dabbur

Forvete İsrailli Dabbur

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İSPANYA basını Fenerbahçe’nin, Sevilla’dan İsrailli golcü Munas Dabbur’u almaya çalıştığını duyurdu.

AKŞAM

Julen Lopetegui’nin ilk hafta Granada maçında kadroya almadığı golcüyü F.Bahçe’nin kiralık istediği bildirildi. Sevilla’nın 15 milyon euro bedelle satın aldığı golcüye Seri A ve Bundesliga’dan bazı teklifler olduğu da iddia edildi. 27 yaşındaki Dabbur geçen yıl Salzburg’ta toplam 48 maçta 37 gol atarken, 16 da asist yaptı.

 

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Forvete İsrailli Dabbur
Forvete İsrailli Dabbur

Forvete İsrailli Dabbur

İSPANYA basını Fenerbahçe’nin, Sevilla’dan İsrailli golcü Munas Dabbur’u almaya çalıştığını duyurdu.
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