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  3. Forvet transferi yapmak isteyen Galatasaray'da gündem Munas Dabbur

Forvet transferi yapmak isteyen Galatasaray'da gündem Munas Dabbur

Forvet transferi yapmak isteyen Galatasaray'da gündem Munas Dabbur

Andone'nin şok edici sakatlığından sonra forvet transferini yeniden gündemine alan Galatasaray'da yeni bir isim gündemde. İspanyol basını, Sarı-Kırmızılıların Sevilla formasını giyen Munas Dabbur'la ilgilendiğini öne sürdü.

Florin Andone'nin şok edici sakatlığından sonra forvet transferini yeniden gündemine alan Galatasaray'da yeni bir isim gündemde... İspanyol basını, Sarı-Kırmızılıların Sevilla formasını giyen Munas Dabbur'la ilgilendiğini öne sürdü. Sezon başında 17 milyon Euro karşılığında Salzburg'tan Sevilla'ya transfer olan İsrailli forvet şu ana kadar La Liga'da hiç forma giyemedi. Galatasaray'ın 27 yaşındaki forveti kiralamak için harekete geçtiği öne sürülüyor.

(Takvim)


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