Forvet arayan Barcelona Falcao'ya kanca attı

Suarez 4 ay yok. Aslan'ın yıldızı Falcao, acil forvet arayan Barcelona'nın listesine dahil oldu.

Barcelona'da Luis Suarez ciddi şekilde sakatlanmıştı. Sağ dizinden ameliyat olacak Uruguaylı yıldız 4 ay yok. Barcelona, sezonu kapatan Suarez'in yerine acil forvet arıyor. Adaylardan biri de Radamel Falcao. Katalan devi, Cimbom'un Kolombiyalı yıldızının peşinde. Diğer adaylar ise Oliver Giroud ve Edinson Cavani.

(Fotomaç)