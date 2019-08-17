Fortuna Düsseldorf, Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'ın gol attığı karşılaşmada Werder Bremen'i mağlup etti

Fortuna, ilk yarıyı Kenan Karaman'ın asisti ve Rouwen Hennings'in 36. dakikadaki golüyle 1-0 önde kapattı.
Werder Bremen, 47. dakikada Eggestein'ın golüyle skoru eşitledi. Kenan Karaman, 52. dakikada sahne alarak Fortuna'yı tekrar öne geçirdi. 64. dakikada bir diğer milli yıldızımız Kaan Ayhan, farkı 2'ye çıkaran golü attı.
Werder Bremen'de milli futbolcularımız Ömer Toprak ve Nuri Şahin maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldılar.
Fortuna Düsseldorf'ta ise Kaan Ayhan ve Kenan Karaman ilk 11'de görev aldı. Kaan Ayhan 1 gol atarken, Kenan Karaman 1 gol ve 1 asistle maçın yıldızı oldu.
Bu sonuçla birlikte Fortuna Düsseldorf, sezona 3 puanla başlayan taraf oldu.
Werder Bremen, gelecek hafta Hoffenheim deplasmanında ilk puanlarını arayacak. Fortuna Düsseldorf ise sahasında Leverkusen'i ağırlayacak.
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