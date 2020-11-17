Formula'nın siyah incisi

AKŞAM

Tolga ÖZKAN

Futboldaki Pele mi Maradona mı tartışmasının bir benzeri Formula 1'de yaşanıyor. Lewis Hamilton mu Michael Schumacher mi tartışmasında rakamlar Britanyalı pilottan yana... Pele'nin futbolun en büyüğü olduğu anlatmak için "Siyah İnci" deyimi kullanılırdı. Şimdilerde ise pistlerin tek siyahi pilotu Hamilton'un F1'in en büyük efsanesi olup olmadığı tartışılıyor. Ama rakamlar İngiliz pilotun, efsane Michael Schumacher'i geride bıraktığını söylüyor.

Kim tahmin edebilirdi 9 yaşındayken Mercedes-Benz Genç pilot yetiştirme programını imzalayan Lewis’in, bir gün gelecek F1 efsanesi Michael Schumacher’i geçeceğini. O Lewis geçtiğimiz pazar günü İstanbul GP’ini kazanarak dünya şampiyonu oldu ve Schumacher'le şampiyonluk sayılarını eşitledi. İki pilotun şampiyonlukları eşit olsa da genel rakamlara baktığımızda Hamilton’un çok daha üstün olduğunu görüyoruz.

7 YILDA 6 ŞAMPİYONLUK

İstanbul Park’ta 94. yarış galibiyetini elde eden Hamilton, 91 kez finiş gören Schumacher’i bu alanda sezon içerisinde geçmişti. Son 6 yılda 5 şampiyonluğu bulunan Britanyalı pilot, bunu 3 yıl ardı ardına gerçekleştirdi. 2016 yılında araya takım arkadaşı Nico Rosberg girmişti. Lewis Hamilton kariyeri boyunca 97 kez pole pozisyonunda start alırken, Alman Efsane 68 kez ilk cepte yer aldı.

PODYUMDA SALINA SALINA..

Lewis Hamilton’un podyumdaki üstünlüğü de tartışılmaz boyuta geldi. İngiliz pilot 163 kez podyuma çıkarak Michael Schumacher’in 155 podyumunu da geride bırakmış oldu. Britanyalı sürücünün galibiyet yüzdesi de Efsane’den fazla. Şu ana kadar 264 GP’ye katılan Hamilton’un yarış kazanma oranı yüzde 36. Michael Schumacher’in bu alandaki oranı ise yüzde 30. Alman pilot 306 kez yarışırken Hamilton henüz 264. yarışı tamamladı. Görünen o ki 35 yaşındaki Hamilton bu rekorları alt üst etmeye devam edecek.



Michael Schumacher ve Lewis Hamilton, 2012’deki bir yarış öncesi koyu bir sohbetteler.

DEĞERİ ARTTI

Hamilton ve Mercedes’in 2014 yılından beri devam eden birlikteliği tazeleniyor. Takım Şefi Toto Wolff, “Lewis harika bir iş çıkardı. Yakın zamanda bir sonraki sözleşmesi için masaya oturacağız. 7. Dünya Şampiyonluğu sonrasında değeri çok fazla arttı. Takımda kalacağını düşünüyorum.” diye konuştu.



DÜNYAYI DEĞİŞTİRMEK İÇİN F1’DE KALACAĞIM

Lewis Hamilton, Formula 1’in ırkçılık karşıtı ve sürdürülebilirlik kampanyalarının sporda kalmaya devam etme isteğinin temel sebepleri olduğunu söyledi. Hamilton’un bu yönü hakkında bir yazı kaleme alan CNN, “O F1’in yüzü, aynı zamanda sesi ve vicdanıdır.” sözlerine yer verdi.

TAKDİR ETMELİYİZ

FIA F1 Yarış Direktörü Michael Masi, İstanbul Park pistinin bu kadar kısa sürede hazırlanmasından ötürü Türkiye’nin takdir edilmesi gerektiğini söyledi. Masi, “Pistin Türkiye Grand Prix’sine hazırlayabilmek için çok fazla çalışma yapılması gerekiyordu. Tüm bunlar, Türk hükümetinin ve pist sahiplerinin desteği sayesinde mümkün oldu. Hazırlıkların bu kadar kısa sürede gerçekleşmesinden ötürü yapılan işi takdir etmemiz gerekiyor.” diye konuştu.

