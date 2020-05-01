Formula 1'in Macaristan etabı seyircisiz düzenlenecek

SPOR GÜNDEMİ

Beşiktaş'a yıldız on numara geliyor Beşiktaş'a yıldız on numara geliyor Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Ljajic'in yerine arayışlarını sürdürürken, Lille'de oynayan Gaitan transferine Sergen Yalçın'ın da son derece sıcak baktığı ifade ediliyor.

Beşiktaş genç yıldızla el sıkıştı Beşiktaş genç yıldızla el sıkıştı Beşiktaş'ta lige verilen arada kriz haline gelen Dorukhan Toköz konusu çözüme kavuştu. Yönetim 1.1 milyon euro yıllık ücrete genç oyuncuyla el sıkıştı. Açıklama takımın ekonomik planlaması netleştikten sonra yapılacak.

Galatasaray'a büyük müjde! 25 milyon Euro Galatasaray'a büyük müjde! 25 milyon Euro Fransa'da dün Ligue 1 şampiyonu olarak ilan edilen Paris Saint Germain, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen sol bek Alex Telles için harekete geçti.

Selçuk İnan'ın kaderi belli oluyor Selçuk İnan'ın kaderi belli oluyor Futbolu bırakmak istemediğini ve yeni sezonda devam etmek istediğini açıklayan Galatasaray kaptanı Selçuk İnan'ın durumu teknik direktör Fatih Terim ile yapacağı görüşme sonrası netlik kazanacak.

Belhanda'dan Terim ve Sneijder açıklaması Belhanda'dan Terim ve Sneijder açıklaması 8 numarada oynamasına rağmen 10 numaranın kendisine verilmesinin gururlandırıcı olduğunu söyleyen Younes Belhanda, sürekli Wesley Sneijder'le karşılaştırılmaktan rahatsızlık duyduğunu da vurguladı.

Ali Koç hesabı kapattı Ali Koç hesabı kapattı Futbolcuların geçen sezondan ve bu yıldan, toplam 130 milyon TL'ye yakın alacakları ödendi. Sarı-Lacivertliler'in UEFA'ya borçsuzluk kâğıdı verme konusunda da sorunu kalmadı.