Formula 1'de sıradaki durak Rusya

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle revize edilen 2020 takviminin 10. etabı, Rusya'nın Soçi kenti ile aynı adı taşıyan 5 bin 848 metrelik pistte 53 tur üzerinden yapılacak.
Yarışın sıralama turları, yarın TSİ 15.00'te başlayacak. Yarış ise 27 Eylül Pazar günü TSİ 14.10'da gerçekleştirilecek.
Şu ana kadar şampiyonayı lider götüren Mercedes'ten Lewis Hamilton 6, takım arkadaşı Valtteri Bottas, Red Bull sürücüsü Max Verstappen ve AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, birer kez podyumun zirvesine çıktı.
Rusya'daki 10. etap öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
- PİLOTLAR KLASMANI
1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 190 puan
2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 135
3. Max Verstappen (Hollanda): 110
4. Lando Norris (Büyük Britanya): 65
5. Alexander Albon (Tayland): 63
- TAKIMLAR KLASMANI
1. Mercedes: 325
2. Red Bull-Honda: 173
3. McLaren: 106
4. Racing Point: 92
5. Renault: 83
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