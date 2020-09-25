Formula 1'de sıradaki durak Rusya

SPOR GÜNDEMİ

Fatih Terim 5-3 Erol Bulut Fatih Terim 5-3 Erol Bulut Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, bugüne kadar 9 kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda Terim'in 5-3 üstünlüğü bulunuyor.

Beşiktaş golcüsüne bugün kavuşuyor Beşiktaş golcüsüne bugün kavuşuyor Beşiktaş, forvetine kavuşuyor... Nikola Kalinic'in bugün İstanbul'da olması bekleniyor.

F.Bahçe'den Ze Luis'e 6,5 milyon euro F.Bahçe'den Ze Luis'e 6,5 milyon euro Fenerbahçe, Samatta'nın ardından Ze Luis transferini de bitiriyor.

3'ü birden yatarsa Papiss Cisse gelecek 3'ü birden yatarsa Papiss Cisse gelecek Troy Deeney, Stefano Okaka ve Kevin Gameiro ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, her olasılığa karşı Papiss Cisse'yi de listesinde tutuyor.

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