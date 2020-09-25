  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 25 Eylül 2020 Cuma 10:43
  • |
  • Son Güncelleme:

Formula 1'de sıradaki durak Rusya

Formula 1'de sıradaki durak Rusya

Paylaş

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Rusya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 10. yarışıyla sürecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle revize edilen 2020 takviminin 10. etabı, Rusya'nın Soçi kenti ile aynı adı taşıyan 5 bin 848 metrelik pistte 53 tur üzerinden yapılacak.

Yarışın sıralama turları, yarın TSİ 15.00'te başlayacak. Yarış ise 27 Eylül Pazar günü TSİ 14.10'da gerçekleştirilecek.

Şu ana kadar şampiyonayı lider götüren Mercedes'ten Lewis Hamilton 6, takım arkadaşı Valtteri Bottas, Red Bull sürücüsü Max Verstappen ve AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, birer kez podyumun zirvesine çıktı.

Rusya'daki 10. etap öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

- PİLOTLAR KLASMANI

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 190 puan

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 135

3. Max Verstappen (Hollanda): 110

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 65

5. Alexander Albon (Tayland): 63

- TAKIMLAR KLASMANI

1. Mercedes: 325

2. Red Bull-Honda: 173

3. McLaren: 106

4. Racing Point: 92

5. Renault: 83

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

F.Bahçe Samatta'yı açıkladı! İşte bonservis bedeli ve ödenecek bonus...
F.Bahçe Samatta'yı açıkladı! İşte bonservis bedeli ve ödenecek bonus...

F.Bahçe Samatta'yı açıkladı! İşte bonservis bedeli ve ödenecek bonus...

Transfere böyle engel oldu: Türkiye düşman ülke!
Transfere böyle engel oldu: Türkiye düşman ülke!

Transfere böyle engel oldu: Türkiye düşman ülke!

G.Saray derbisinde Samatta sürprizi!
G.Saray derbisinde Samatta sürprizi!

G.Saray derbisinde Samatta sürprizi!

Çorum Şehir Stadı hizmete girdi

SPOR GÜNDEMİ

Fatih Terim 5-3 Erol Bulut
Fatih Terim 5-3 Erol Bulut

Fatih Terim 5-3 Erol Bulut

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, bugüne kadar 9 kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda Terim'in 5-3 üstünlüğü bulunuyor.

Beşiktaş golcüsüne bugün kavuşuyor
Beşiktaş golcüsüne bugün kavuşuyor

Beşiktaş golcüsüne bugün kavuşuyor

Beşiktaş, forvetine kavuşuyor... Nikola Kalinic'in bugün İstanbul'da olması bekleniyor.

F.Bahçe'den Ze Luis'e 6,5 milyon euro
F.Bahçe'den Ze Luis'e 6,5 milyon euro

F.Bahçe'den Ze Luis'e 6,5 milyon euro

Fenerbahçe, Samatta'nın ardından Ze Luis transferini de bitiriyor.

3'ü birden yatarsa Papiss Cisse gelecek
3'ü birden yatarsa Papiss Cisse gelecek

3'ü birden yatarsa Papiss Cisse gelecek

Troy Deeney, Stefano Okaka ve Kevin Gameiro ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, her olasılığa karşı Papiss Cisse'yi de listesinde tutuyor.

'Geçen sezonki sorun hala devam ediyor'
'Geçen sezonki sorun hala devam ediyor'

'Geçen sezonki sorun hala devam ediyor'

'Geçen sezonki sorun hala devam ediyor'

'Lens'e nasıl dayandık? Ben bir kumanda kırdım'
'Lens'e nasıl dayandık? Ben bir kumanda kırdım'

'Lens'e nasıl dayandık? Ben bir kumanda kırdım'

'Lens'e nasıl dayandık? Ben bir kumanda kırdım'
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.