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Formula 1'de sıradaki durak Brezilya

Formula 1'de sıradaki durak Brezilya

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Brezilya'da yapılacak sezonun 20. yarışıyla devam edecek.

Sao Paulo'nun 4 bin 309 metrelik Jose Carlos Pace Pisti'nde, 71 tur üzerinden yapılacak Brezilya Grand Prix'sinin sıralama turu, yarın TSİ 21.00'de başlayacak. Yarış ise 17 Kasım Pazar günü TSİ 20.10'da gerçekleştirilecek.

34 yaşındaki Büyük Britanyalı Lewis Hamilton, ABD Grand Prix'sinde kariyerinin altıncı şampiyonluğunu ilan etmişti.

Formula 1'de Brezilya Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

- Pilotlar klasmanı:

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 381

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 314

3. Charles Leclerc (Monako): 249

4. Max Verstappen (Hollanda): 235

5. Sebastian Vettel (Almanya): 230

- Takımlar klasmanı:

1. Mercedes: 695

2. Ferrari: 479

3. Red Bull: 366

4. McLaren: 121

5. Renault: 83


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