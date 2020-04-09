Formula 1'de sezon, Ocak 2021'e uzayabilir

Salgın nedeniyle şu ana kadar Monaco Grand Prix’si iptal edilirken, diğer 8 Grand Prix ertelendi.
Formula 1'in idari direktörü Ross Brawn, eşi benzeri görülmemiş bu duruma karşın hala bir dünya şampiyonu belirleyebileceklerini düşünüyor. Tüm permütasyonları incelediklerini ifade eden Brawn, Ekim ayına kadar yarışlara başlayabilmeleri halinde sezonu iptal etmeyecekleri görüşünde.
Formula 1'in, dünya şampiyonu belirlemek için en az 8 yarıştan oluşması gerekiyor. Ekim'e kadar krizin çözümü halinde, en az 8 Grand Prix düzenleyebileceklerini düşünen Brawn, "Önümüzde birçok olasılık var. Gerekirse sezonu 2021'in Ocak ayına kadar uzatabiliriz. Umudumuzu koruyoruz. Ancak Ekim ayı geldiğinde hala yarışacak durumda değilsek, bu sezonu iptal etmemiz gerekecek." dedi.
Koronavirüs salgının gelişimine göre kendilerinin eylem planlarının da sürekli değiştiğinin altını çizen Brawn, Temmuz ayında yarışlara başlanabilmesi halinde, Ocak 2021'e kadar 19 Grand Prix düzenleyebileceklerini belirtti.
Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, ismi son dönemde Fenerbahçe ile sıkça anılan teknik direktörleri Erol Bulut hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli kulüp ile Erol Bulut'un anlaşması halinde zorluk çıkarmayacaklarını belirten Çavuşoğlu, "Teklif gelirse ve hocamız da gitmek isterse, yolunu gururla açarız" diyerek ayrılığa yeşil ışık yaktı.
Galatasaray gelecek sezondan itibaren maaş limitini 1.5 milyon Euro'ya çekme kararı alırken, Terim için kulübün herhangi bir tasarrufta bulunmayacağı öğrenildi. Tecrübeli hoca senelik 18 milyon TL'ye (bugünkü kurla yaklaşık 2.5 milyon Euro) imza atmıştı.
Beşiktaş, genç teknik adamın gelişinden sonra ofansif açıdan daha etkili bir takım oldu.
Galatasaray'ın yıldız oyuncularından Onyekuru flaş sözler söyledi. Oyekuru, “Afrika Kupası'ndan sonra Galatasaray'a dönmek üzereydim, ancak beni arayıp başka bir kulüp bulduklarını söylediler. Monaco'ya gitmek benim kararım değildi. Galatasaray'a dönmek için çok uğraştım” ifadelerini kullandı.
Manu Lonjon'un haberine göre, Aston Villa'da forma giyen Trezeguet, takımdan ayrılmak üzere. Beşiktaş ve Galatasaray'ın görüşmelerini sürdürdüğü Mısırlı yıldız, Sarı-Kırmızılılarla önemli mesafe katetmiş durumda. Cimbom, Feghouli ile yolların ayrılması halinde Trezeguet'ye imza attıracak.
UEFA'nın koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl ertelediği 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ev sahibi şehirlerini değiştirmeyi planlamadığı belirtildi.
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Union Berlin'de forma giyen milli futbolcu Yunus Mallı'nın, evinde karantinada bulunduğu bildirildi.