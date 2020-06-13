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aksam.com.tr
  • 13 Haziran 2020 Cumartesi 12:52
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Formula 1'de podyum seremonisi olmayacak

Formula 1'de podyum seremonisi olmayacak

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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle podyum seremonisi kaldırıldı.

Formula 1 Genel Müdürü Ross Brawn, organizasyonun internet sitesine verdiği demeçte, geçmiş yarışlarda yapılan kutlama ve törenlerin bu sezon salgın nedeniyle kaldırıldığını söyledi.

Yarışların seyircisiz düzenlenecek olmasından dolayı pilotların grand prix öncesindeki selamlama turunun iptal edildiğini belirten Brawn, kupa töreni ve kutlamaların yapıldığı podyum seremonisinin de salgın tehlikesi geçene kadar olmayacağını kaydetti.

Podyum seremonisinin alternatifi üzerinde çalıştıklarını aktaran Brawn, "Yarış sonrasında araçların sıralanması ve önlerinde pilotların durması ihtimallerden biri. Televizyonda nasıl sunabileceğimiz üzerinde çalışmalar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Formula 1'de sezonun ilk 8 yarışının yer aldığı takvim ay başında açıklanmıştı. İlk 8 yarışa Avusturya (5 ve 12 Temmuz), Macaristan (19 Temmuz), Büyük Britanya (2 ve 9 Ağustos), İspanya (16 Ağustos), Belçika (30 Ağustos) ve İtalya (6 Eylül) ev sahipliği yapacak.

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