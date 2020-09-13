Formula 1'de olaylı yarış

Formula 1'de sezonun 9'uncu yarışı olan Toskana GP, 8 pilotun yarış dışı kalması ve 2 kırmızı bayrak kararıyla tamamlandı. İtalya'da bulunan Mugello Pisti'ndeki yarış Mercedes'ten Lewis Hamilton'ın zaferiyle sonlanırken, ikinci sırada Mercedes pilotu Valtteri Bottas, üçüncü sırada ise Red Bull pilotu Alexander Albon yer aldı.
Yarışın galibi Hamilton aynı zamanda en hızlı turu da atmayı başararak artı 1 puan hanesine ekledi.
8 PİLOT YARIŞ DIŞI
Max Verstappen (Red Bull), Carlos Sainz (McLaren), Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), Pierre Gasly (AlphaTauri), Kevin Magnussen (Haas), Nicholas Latifi (Williams), Esteban Ocon (Renault) ve Lance Stroll'ün (Racing Point) yarış dışı kaldığı Toskana GP, yaşanan kazalarla birlikte 2 kez kırmızı bayrakla durduruldu.
HAMILTON VE MERCEDES LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ
Bu sıralamalarla birlikte şampiyona lideri Lewis Hamilton, puanını 190'a yükselterek pilotlar sıralamasında liderliğini sürdürürken, takım arkadaşı Valtteri Bottas da 135 puanla Hamilton'ı takibine devam etti. Takımlar sıralamasında ise lider Mercedes puanını 325'e yükseltti ve en yakın rakibi Red Bull'a 152 puan fark atmayı başardı.
ALBON'DAN İLK PODYUM ZAFERİ
Öte yandan yarışı 3'üncü sıra ile podyumda tamamlayan Alexander Albon, kariyerindeki ilk podyum zaferini elde etti.
Sezonun 10'uncu yarışı Rusya Grand Prix, 25-27 Eylül tarihlerinde Sochi Autodrom'da koşulacak.
Toskana Grand Prix'sinin ardından oluşan pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
PİLOTLAR KLASMANI
1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 190 puan
2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 135
3. Max Verstappen (Hollanda): 110
4. Lando Norris (Büyük Britanya): 65
5. Alexander Albon (Tayland): 63
TAKIMLAR KLASMANI
1. Mercedes: 325
2. Red Bull-Honda: 173
3. McLaren: 106
4. Racing Point: 92
5. Renault: 83
Süper Lig'in ilk haftasında borçları sebebiyle yeni transferlerine lisans çıkaramayan Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa karşısında 1-0 galip gelerek önemli bir galibiyet elde etti.
Süper Lig'e 3-0'lık Yeni Malatyaspor galibiyetiyle başlayan Fatih Karagümrük'te başkan Süleyman Hurma, transfer gündemlerinde yer alan Lucas Biglia ve Badou Ndiaye'yle ilgili açıklamalarda bulundu. Biglia transferini yarın açıklamayı planladıklarını belirten Hurma, Ndiaye için de görüşmelerin devam ettiğini dile getirdi.
Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Wolfsburg'un stoperi Marcel Tisserand, bu gece 23:30'da İstanbul'a geliyor.
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, bir süredir sarı-kırmızılı kulübün transfer gündeminde yer alan milli futbolcu Okay Yokuşlu ile ilgili olarak, "Okay Yokuşlu'nun kulübü, satmayı veya kiralamayı düşünmüyor” dedi. Albayrak, takımdaki geleceği merak konusu olan Belhanda için de “Belhanda iyi oynadı ancak kalacak diye bir şey yok” ifadelerini kullandı.
Galatasaray, West Ham United ile sözleşmesini feshetmek üzere olan İngiliz orta saha Jack Wilshere ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Cimbom, 28 yaşındaki futbolcuya 1 milyon euro imza parası ödeyecek. Jack Wilshere, Galatasaray'dan ilk yıl 1,1 milyon euro, sonraki seneler 2,1 ve 2,3 milyon euro ücret alacak.
Trabzonspor, Norveçli golcüyü satmaktan başka çaresi kalmadığını ilan etti: “Sörloth için Leipzig Kulübü'nden resmi transfer teklifi gelmiş olup, yönetim kurulumuz tarafından kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda bu teklif değerlendirilmektedir.”