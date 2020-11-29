Formula 1'de korkunç kaza! Araç cayır cayır yandı...

Formula 1'de Haas pilotu Romain Grosjean, Bahreyn GP'nin ilk turunda korkunç bir kaza geçirdi. Grosjean, karıştığı korkunç kazadan sıkıntısız bir şekilde çıkmayı başardı.

Formula 1 Bahreyn GP'si korkunç bir kazaya sahne oldu. Yarışın ilk turunda Grosjean, aracının kontrolünü kaybederek bariyerlere vurdu ve o esnada araç büyük alevler arasında kaldı.

Motorsport.com'un haberine göre, yarış anında kırmızı bayraklarla durdurulurken Grosjean'ın durumuna dair endişeler ortaya çıktı çünkü araç çok uzun zamandır görmediğimiz kadar fazla alevler arasında kaldı.

Bir süre sonra Grosjean'ın araçtan çıktığı bilgisi ekranlara geldi ve ardından Grosjean'ın sağlık görevlilerinin koluna girmesiyle ambulansa yöneldiği görüldü.

Grosjean'ın 3. virajdan sonra düzlükte Daniil Kvyat ile temas yaşamasıyla çok yakında bulunan bariyerlere girdiği görüntüsü ortaya çıktı. Çok yakın mesafede gerçekleşen bu kazada aracın motorunun bulunduğu arka kısmı koparken, yaşam hücresi yani kokpitin yer aldığı ön taraf bariyerleri delerek içeri doğru girdi.

Grosjean, halo sayesinde bariyerlere kafadan girmekten kurtuldu ve büyük kazadan kendi başına çıkmayı başardı.

İlk kontrollerin ardından Grosjean'da elinde ve ayaklarında hafif yanıklar olduğu ve kontrol için tıbbi merkeze götürüldüğü bilgisi geldi. Tıbbi merkezdeki kontrolün ardından ise Grosjean, bölgedeki yakın bir hastaneye götürüldü. Grosjean'da ufak yanıkların dışında kaburgasında da kırık olmasından şüphe duyuluyor.