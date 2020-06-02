Formula 1'de ilk 8 yarışın takvimi belli oldu

Formula 1'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2020 sezonu Avusturya'da başlayacak. Spielberg kentindeki Red Bull Pisti, 5 ve 12 Temmuz tarihlerinde üst üste iki yarışa ev sahipliği yapacak.
Gelişmelere göre Çin, Japonya ve Vietnam ayaklarının ekim ayında, sezonun son iki yarışının ise Bahreyn ve Abu Dabi'de aralık ayında koşulmasının planlandığı, takvimin ilerleyen haftalarda netleşeceği basına yansıdı.
Koronavirüs salgını nedeniyle ilk 8 yarışa seyirci alınmayacak ve üst düzey önlemler altında organizasyon gerçekleştirilecek.
Tamamı Avrupa kıtasında koşulacak ilk 8 yarışın tarihleri şöyle:
5 Temmuz: Avusturya
12 Temmuz: Avusturya
19 Temmuz: Macaristan
2 Ağustos: Büyük Britanya
9 Ağustos: Büyük Britanya
16 Ağustos: İspanya
30 Ağustos: Belçika
6 Eylül: İtalya
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