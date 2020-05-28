Formula 1'de Hollanda Grand Prix'si 2021'e ertelendi

Yarışın internet sitesinde yer alan açıklamada, Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) ve Formula 1 yönetimi ile yapılan görüşmeler sonucu Hollanda Grand Prix'sinin bu yıl gerçekleştirilemeyeceği kanısına varıldığı belirtildi.
Daha önce süresiz ertelendiği açıklanan yarışın 2021'de düzenlenmesine karar verildiği bildirildi.
Hollanda Grand Prix'si, 1985'ten bu yana ilk kez Formula 1 takvimine dahil edilmişti.
Salgın sebebiyle 2020 sezonunda şu ana kadar 10 etap ertelendi veya iptal edildi.
Formula 1 sezonunun 5 Temmuz'da Avusturya'daki yarışla başlaması bekleniyor.
Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Trabzonspor'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Dün Rahmi Anıl Başaran'ı kadrosuna kattığını resmen açıklayan Bordo-Mavililer, yine Balıkesirspor'dan Aly Malle ile prensip anlaşmasına vardı. Balıkesirspor Kulübü Başkanı Kadir Dağlı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Aly Malle'nin 2 hafta önce Udinese'den sözleşme opsiyonunu kullandık. Aly Malle'nin transferi konusunda Trabzonspor'la prensip anlaşmasına vardık” dedi.
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Eskişehir efsanesinin mimarlarından Ender Konca o günleri AKŞAM'a anlattı: “1970 yılında Köln'de Almanya ile 1-1 berabere kaldık. O maçtan sonra Eintracht Frankfurt'a transfer oldum. Bir de Ankara'da Galatasaray'ı 3-2 yenerek Eskişehirspor'a Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı getirdik.”