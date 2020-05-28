Formula 1'de bütçe kısıtlaması onaylandı

Formula 1'den yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), organizasyonla ilgili birtakım değişikliklere onay verdi.
Buna göre, takımların 2021 yılı için 175 milyon dolar olarak belirlenen bütçe sınırı 145 milyon dolara, 2022 için 140 milyon dolara, 2023 için ise 135 milyon dolara indirildi.
Bütçe sınırı, takımların araç performansı üzerinde yaptığı harcamaları kapsarken, reklam giderleri, pilot ücretleri ve en yüksek maaşlı 3 personelin ücretleri bu sınıra dahil edilmiyor.
2021 yılı için duyurulan yeni kurallara göre, F1 araçlarının minimum ağırlığı 746 kilogramdan 749 kilograma çıkarılacak.
Bir takım şampiyonayı ne kadar geride bitirirse gelecek sezon aracını geliştirmek için o kadar fazla süre rüzgar tüneli testi yapabilecek.
Ayrıca, araçların yere basma kuvvetlerine ve bir güç ünitesi üreticisinin sezon boyunca yapabileceği yükseltme sayısına da sınırlama getirilecek.
(NTV Spor)
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