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aksam.com.tr
  • 13 Kasım 2020 Cuma 13:24
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Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde ilk antrenman turları yapıldı

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde ilk antrenman turları yapıldı

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Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si ilk antrenman turlarıyla başladı.

Intercity İstanbul Park'ta 5,3 kilometrelik pistte gerçekleştirilen ve 1,5 saat süren ilk antrenman turlarında en iyi dereceleri, Red Bull pilotları Max Verstappen ve Alexander Albon yaptı.

Hollandalı Verstappen, 1 dakika 35.077 saniyeyle ilk antrenman turlarının en hızlı ismi oldu.

Taylandlı Albon, takım arkadaşının 0.241 saniye gerisinde ikinci sırayı elde etti.

Ferrari'nin Monakolu sürücüsü Charles Leclerc ise ilk antrenman turlarını, Verstappen'in 0.430 saniye arkasında üçüncü tamamladı.

- HAMİLTON 15. BASAMAKTA

İstanbul'da kariyerinin 7. şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton, ilk antrenman turlarında 1.40.225'lik derecesiyle 15. sırayı aldı.

Hamilton'ın takım arkadaşı Fin Valtteri Bottas, 1.37.629 ile 9. sıraya yerleşti.

- VETTEL 5'İNCİ, RAİKKONEN 16'NCI SIRADA

Geçmiş yıllarda İstanbul Park'ta yarış zaferi kazanan pilotlardan Sebastian Vettel 5'inci, Kimi Raikkonen 16'ncı sırada ilk antrenman turlarını tamamladı.

Ferrari'den Alman Vettel, 1.35.620'lik süre elde ederken Alfa Romeo ekibinden Fin pilot Raikkonen, 1.41.035 ile turları bitirdi.

- İLK ANTRENMAN TURLARI SONUÇLARI

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde ilk antrenman turlarında elde edilen en iyi tur dereceleri şöyle:

Sürücü

Takım

Süre

Fark

1

Max Verstappen

Red Bull

1.35.077

2

Alexander Albon

Red Bull

1.35.318

+0.241

3

Charles Leclerc

Ferrari

1.35.507

+0.430

4

Pierre Gasly

AlphaTauri

1.35.543

+0.466

5

Sebastian Vettel

Ferrari

1.35.620

+0.543

6

Daniil Kvyat

AlphaTauri

1.36.738

+1.661

7

Lando Norris

McLaren

1.37.216

+2.139

8

Antonio Giovinazzi

Alfa Romeo

1.37.503

+2.426

9

Valtteri Bottas

Mercedes

1.37.629

+2.552

10

Esteban Ocon

Renault

1.38.428

+3.351

11

Nicholas Latifi

Williams

1.38.508

+3.431

12

Sergio Perez

Racing Point

1.38.612

+3.535

13

Lance Stroll

Racing Point

1.39.484

+4.407

14

Romain Grosjean

Haas

1.40.025

+4.948

15

Lewis Hamilton

Mercedes

1.40.225

+5.148

16

Kimi Raikkonen

Alfa Romeo

1.41.035

+5.958

17

Kevin Magnussen

Haas

1.41.854

+6.777

18

Daniel Ricciardo

Renault

1.45.156

+10.079

19

Carlos Sainz

McLaren

1.46.462

+11.385

20

George Russell

Williams

1.49.256

+14.179

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