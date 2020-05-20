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aksam.com.tr
  • 20 Mayıs 2020 Çarşamba 13:19
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  • 20 Mayıs 2020 Çarşamba 13:19

Formula 1 takımı Mercedes, Niki Lauda'yı andı

Formula 1 takımı Mercedes, Niki Lauda'yı andı

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Formula 1 takımı Mercedes, yönetim kurulunun onursal başkanı Niki Lauda'yı ölümünün birinci yılında andı.

Mercedes'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bir yıl önce bugün sporumuzun efsanelerinden birini kaybettik. Niki, pist içi ve dışında kahramanlık, insaniyet ve dürüstlüğün bileşimiydi. O bizim başkanımız ve dostumuzdu. Niki, asla senin gibi biri gelmeyecek, seni özlüyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Motor sporlarının en tanınmış isimleri arasında yer alan Avusturyalı Lauda, Ferrari ile 1975 ve 1977, McLaren ile 1984'te Formula 1 şampiyonluğu yaşamıştı.

Lauda, şampiyonluk mücadelesi verdiği 1976 sezonunda Almanya Grand Prix'sinde geçirdiği kazada ağır yanık yaraları almasına rağmen 40 gün içinde yeniden yarışlara katılarak azmiyle sporseverlere örnek olmuştu. Aynı sezon Büyük Britanyalı pilot James Hunt ile girdiği kıyasıya rekabet, 2013'te sinemaya da uyarlanmış ve ikilinin hikayesi, "Zafere Hücum" (Rush) adlı filmde anlatılmıştı.

Formula 1 kariyerinin ardından hava yolu taşımacılığı alanında yatırımlar yapan ve kendi adını taşıyan bir hava yolu şirketi de bulunan Lauda, 2012'de Mercedes'in yönetim kurulu onursal başkanlığına getirilmişti.

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