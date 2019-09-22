Formula 1 Singapur hangi kanalda, saat kaçta? Formula 1 nereden canlı izlenecek?

“Formula 1 Singapur hangi kanalda, saat kaçta?” soruları araştırılıyor. Formula 1 canlı yayın nereden izlenecek? Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 15. Yarışı düzenlenecek. Yarış Singapur'daki 5 bin 63 metrelik Marina Bay Street Pisti'nde 61 tur üzerinden yapılacak. Yarışın sıralama turlarında Ferrari'nin genç pilotu Leclerc, 1.36.217'lik derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 15. yarışı Singapur Grand Prix'sine Ferrari pilotu Charles Leclerc, ilk sıradan başlayacak.

FORMULA 1 SAAT KAÇTA?

Formula 1 yarışı 22 Eylül Pazar günü TSİ 15.10'da gerçekleştirilecek.

FORMULA 1 HANGİ KANALDA?

Yarış, Spor Smart, Tivibu Spor2, Turkcell TV + Ekstra'dan canlı izlenecek.

Singapur'daki 5 bin 63 metrelik Marina Bay Street Pisti'nde 61 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında Ferrari'nin genç pilotu Leclerc, 1.36.217'lik derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton 1.36.408 ile ikincilik elde ederken, Leclerc'in takım arkadaşı Sebastian Vettel ise 1.36.437 ile üçüncü en iyi zamana imza attı.

Belçika ve İtalya'da düzenlenen son iki sıralama turunu kazanan Ferrari pilotu Leclerc, iki yarıştan da galip ayrılmıştı.

Bahreyn, Çin, İspanya, Monako, Kanada, Fransa, Büyük Britanya ve Macaristan'da koşulan yarışlarda Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, Avustralya ve Azerbaycan'da Hamilton'un takım arkadaşı Fin Valtteri Bottas, Avusturya ve Almanya'da Red Bull takımının Hollandalı sürücüsü Max Verstappen, son iki yarış Belçika ve İtalya'da ise Ferrari takımının Monakolu genç pilotu Charles Leclerc kazanmıştı.Formula 1'de Singapur Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:- Pilotlar klasmanı1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 284 puan2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 2213. Max Verstappen (Hollanda): 1854. Charles Leclerc (Monaco): 1825. Sebastian Vettel (Almanya): 169- Takımlar klasmanı1. Mercedes: 505 puan2. Ferrari: 3513. Red Bull: 2664. McLaren: 835. Renault: 65