Formula 1 pilotu Lance Stroll koronavirüse yakalandı

Stroll, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, 9-11 Ekim tarihlerindeki yarış hafta sonu öncesi gerçekleştirilen Kovid-19 test sonucunun negatif çıktığı ve bunun üzerine Almanya'ya gittiği bilgisini vererek, "Cumartesi sabahı iyi hissetmediğim için padoğa girmedim. Yarışa katılacak durumda olmadığımdan pazar sabahı Almanya'yı terk ettim. Aynı akşam test yaptırdım ve ertesi gün sonucun pozitif çıktığını öğrendim. Haberi aldığımdan beri 10 gündür evde tecrit altındayım." ifadelerini kullandı.
19 Ekim Pazartesi günü yeniden test yaptırdığını ve sonucun negatif çıktığını aktaran 21 yaşındaki sürücü, "Şanslıyım ki hafif belirtilerle hastalığı atlattım. Harika hissediyorum ve Portekiz'de yarışmak için sabırsızlanıyorum." yorumunu yaptı.
Stroll'ün yerine Nico Hulkenberg sıralama turlarına katılmış ve yarışı 8. sırada tamamlamıştı.
Formula 1'de sezonun 12. yarışı, 25 Ekim'de Portekiz'de yapılacak.
Süper Lig'in 6'ncı haftasında oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Trabzonspor derbisi öncesi motivasyon konuşmalarına başladı. Oyuncularıyla sık sık toplantılar yapan Bulut'un, “Her hafta istediğimiz seviyeye adım adım ulaşıyoruz. Kadıköy'de sezonun en zorlu maçlarından birine çıkacağız. Rakibimiz kötü sonuçlara son vermek için ekstra motivasyonla sahaya çıkacak. Daha dikkatli olmak zorundayız" dediği öğrenildi.
Süper Lig'in 5. haftasında Alanyaspor'a sahasında mağlup olan Galatasaray'da bir yandan da gözler transfere çevrilmiş durumda. Devre arası kadrosunu güçlendirmek için şimdiden çalışmalara başlayan sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim'in isteği doğrultusunda Fenerbahçe'den ayrılan yıldız isme kanca attı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, performansları her gün geriye giden Oğuzhan Özyakup ve Adem Ljajic'i yönetime şikayet etti.
Alanya yenilgisi sonrası izin değil idman vardı, sert yüzünü gösteren tecrübeli teknik adam "Herkesin hemen kendine çeki düzen vermesi gerekiyor" dedi.
Galatasaray'da Falcao ve Diagne beklentilerin altında kaldı. Sarı-kırmızılı ekip son 3 maçta 8 puan kaybederken sadece bir gol atabildi. O da penaltıdan geldi. Bu durum teknik heyet ve taraftarları düşündürüyor.