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aksam.com.tr
  • 17 Kasım 2020 Salı 09:55
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Formula 1 müjdesi! 5 yıllık yeni kontrat yolda

Formula 1 müjdesi! 5 yıllık yeni kontrat yolda

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9 yıl sonra düzenlenen Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si nefesleri kesmişti. Lewis Hamilton'ın yarışı ve şampiyonluğu kazandığı İstanbul Park'ta organizasyon yetkilileri, Türkiye'nin gösterdiği çabaya hayran kaldı. Şimdi akıllarda tek bir soru var. Türkiye ile F1 yönetimi uzun vadeli bir kontrat yapacak mı?

Dünyanın en büyük motorsporu organizasyonu Formula 1, pandemi nedeniyle 2020 yılında yarış yapacak pist bulmakta zorlandı. 15 Ağustos'ta ise İntercity İstanbul Park'ın 9 yıl aradan sonra F1 takvimine eklendiği açıklandı. İlk etapta bu durumun bir seferliğe mahsus olduğu açıklansa da FIA (Uluslararası Otomobil Federasyonu) Türkiye'de yapılan organizasyondan bir hayli memnun kaldı. Şimdi ise F1'in geleceği konusunda merak edilen soru, "Uzun vadeli kontrat yapılacak mı?" oldu.

EN AZ 5 YIL!

Edinilen bilgiye göre F1 Yönetimi, yılbaşından önce hükümet ve pist yetkilileri ile bir toplantı gerçekleştirecek. Eğer istenen şartlar sağlanırsa uzun vadeli kontrat çok kısa bir süre içerisinde imzalanacak. Bu arada yapılacak uzun vadeli kontratın süresinin ise 5 yıldan aşağı olmamak kaydıyla imzalanacağı öğrenildi.

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