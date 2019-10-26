Formula 1 Meksika yarışı saat kaçta, hangi kanalda? Formula 1 takvimi haberimizde..

Formula 1 Meksika yarışı saat kaçta? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan bu sefer Meksika'nın başkenti Meksiko City'deki 4 bin 304 metrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde yaşanıyor. Meksika'da Hamilton, zirve yolundaki en yakın rakibi takım arkadaşı Finlandiyalı Valtteri Bottas'tan 14 puan fazla alacağı bir dereceyle yarışı tamamlarsa kariyerindeki 6. şampiyonluğa ulaşacak. Formula 1 Meksika yarışı saat kaçta? diye merak edenler için Formula 1 takvimi haberimizde..

FORMULA 1 MEKSİKA YARIŞI SAAT KAÇTA?

Meksika'nın başkenti Meksiko City'deki 4 bin 304 metrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde 71 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları yarın TSİ 21.00'de, yarış ise 27 Ekim Pazar günü TSİ 22.10'da başlayacak.

FORMULA 1 MEKSİKA HANGİ KANALDA?

Türkiye’de F1 yayın hakları S Sport kanalının elinde. S Sport bu hafta sonu sıralama turları ve yarışı kendi kanalı üzerinden yayınlıyor.

Digiturk üyesi olup Ailenin Yıldızı, Sporun Yıldızı veya Filmin Yıldızı paketlerinden bir tanesine abone olanlar, Formula 1 Türkiye resmi yayıncısı S Sport kanalını izleme hakkına sahip.

Turkcell’in TV+ platformunda Herkes için TV+, Full TV+ Paketi, Evde TV+ Aile Paketi, Evde TV+ Ekstra Paketi paketlerinden bir tanesine sahip olan aboneler S Sport kanalından Formula izleyebiliyor.

Tivibu Spor 3 ve D-Smart’ın mobil içerik servisi olan D-Smart GO, abonelerin S Sport içeriklerine ulaşma imkanı sunuyor.

Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 338 puan

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 274

3. Charles Leclerc (Monako): 223

4. Max Verstappen (Hollanda): 212

5. Sebastian Vettel (Almanya): 212

Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 612 puan

2. Ferrari: 435

3. Red Bull: 323

4. McLaren: 111

5. Renault: 68

FORMULA 1 TAKVİMİ

Bu yıl gerçekleşecek olan Formula 1 mücadeleleri ve yeni sezon tarihleri şu şekilde;

25-27 Ekim 2019 Meksika

01-30 Kasım 2019 Amerika

15-17 Kasım 2019 Brezilya

29 Kasım-1 Aralık 2019 Abu Diabi